برفورمنس 54 تدعم فريقها بخبراء صناعة الفعاليات والشراكات والرياضية

أعلنت شركة برفورمنس 54 البريطانية الرائدة في مجال التسويق والاستشارات الرياضية والمدرجة ضمن قائمة الشركات الأوروبية الأسرع نمواً عن توسيع فريق عملها ليضم ثلاثة من أبرز المختصين في مجال القولف والتسويق الرياضي.

إذ انضم إلى فريق الشركة المدير السابق لإدارة الشراكات والرعايات في طيران الإمارات روجر دوثي، إذ يشغل منصب مدير إدارة الرعايات في برفورمنس 54، إضافة إلى مواصلته لإدارة أعمال شركته المختصة في مجال التسويق والتي تتخذ من دبي مقراً لها، وخلال مسيرته العملية الممتدة 20 عاماً في طيران الإمارات قاد دوثي فريق من المختصين في مجال التسويق لإطلاق عدد واسع من الفعاليات والحملات التسويقية ضمن أكبر الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية، وأسهم عمله في نمو العلامة التجارية لطيران الإمارات لتصبح واحدة من أكثر العلامات التجارية حضوراً في مجال الرياضة والفنون والثقافة.

وتنوعت الرعايات التي أشرف عليها دوثي إذ تضمنت كأس رايدر، وبطولة كأس العالم لكرة القدم، وكأس العالم للركبي، بالإضافة إلى شراكات مع عدد واسع من الأندية بينها ريال مدريد وأرسنال واي سي ميلان وباريس سان جيرمان، إلى جوار توقيع أكبر اتفاقية من نوعها مع رابطة التنس العالمية لتضمن حضور الإمارات كراعٍ لجميع بطولات التنس حول العالم.

كما عمل دوثي مع عدد مختلف من أندية الكريكت ولعب دوراً فاعلاً في وصول العلامة التجارية لطيران الإمارات إلى عالم اللعبة في الهند حيث وقع اتفاقيات مع أبرز الأندية الهندية كينجز اكس آي بنجاب، ودكان تشارشرز، وتعاون دوثي خلال مسيرته مع أبرز المنظمات الرياضية من بينها الجولة الأمريكية والجولة الأوروبية والجولة الآسيوية للقولف وجولة سن شاين إضافة إلى دوري كرة القدم الأمريكية وبطولات غراند سلام للتنس التي تتضمن البطولة الأمريكية والفرنسية والأسترالية المفتوحة.

كما أشرف دوثي الذي سيتخذ من دبي مقراً لأعماله على عدد من أبرز اتفاقيات حقوق تسمية الملاعب، من بينها اتفاقية ملعب الإمارات في لندن والتابع لنادي أرسنال، وميدان الإمارات في غلاسكو وملعب خطوط الإمارات في جوهانسبرغ، وعدد من ملاعب الكريكت من بينها ملعب الإمارات أولد ترافولد.

وعن التجربة المهنية الجديدة يقول دوثي: "أنا متحمس جداً للعمل مع واحدة من أبرز الوكالات المختصة في مجال التسويق والرعايات في العالم كما أن الحصول على فرصة للعمل على بناء فعاليات تغير تاريخ رياضة القولف أمر مثير بلا شك".

ويتابع: "كما أنني متحمس بشكل خاص للعمل ضمن فريق من المختصين في هذا المجال على أمل تطوير النظرة العالمية للقولف بما يساعد هذه الرياضة في الاستفادة من قيمتها وفرصها الحقيقية للنمو والانتشار، نحن نخطط لبناء أفضل الفعاليات الاستثنائية في عالم القولف لتحقيق ما يطمح إليه الرعاة والجماهير على حد سواء".

كما أعلنت برفورمنس 54 عن انضمام أنتوني بانيرجي إلى فريقها كمدير للتسويق في المملكة العربية السعودية، يأتي ذلك بعد مسيرة طويلة لبانريجي امتدت لثمانية أعوام ونصف مع مانشستر يونايتد حيث عمل على تطوير قطاع التسويق في النادي عبر التوسع في نطاقات وأسواق مختلفة، إذ حرص النادي على استقطابه للعمل على ضم أفضل الخبرات لتطوير قطاع الشراكات في النادي، قبل أن ينتقل إلى هونغ كونغ حيث تولى مهام إدارة الشراكات الإعلامية للنادي حول العالم، قبل إدارة مكتب هونغ كونغ المسؤول عن الشركات والرعايات للنادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتمثلت آخر مهامه مع الذئاب الحمر بإدارة استراتيجية تطوير التسويق والتي تتولى مسؤولية تحديد الأسواق الجديدة واستهدافها.

ومن خلال تواجده في المقر الجديد لبرفورمنس 54 في العاصمة السعودية الرياض يسعى بانيرجي إلى تدعيم فريقه في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى توسيع نطاق العمل في مجال يعد أحد أبرز وأسرع مجالات التسويق تطوراً في البلاد.

ويبدو بانيرجي متحمساً لهذه الخطوة المهنية الجديدة إذ يقول: "أنا سعيد بانضمامي إلى فريق برفورمنس 54 في الرياض المليئة بفرص واعدة لنمو رياضة القولف والرياضات الأخرى وهو جزء من أهداف رؤية المملكة 2030، أتطلع بحماسة إلى توظيف خبرتي في مجال الرياضة والتقنية لدعم تطور العمل المميز الذي يقدمه الفريق".

كما انضم لفريق برفورمنس 54 المدير السابق للفعاليات في شركة WME│IMG توم هوغ ليشرف مع فريقه على مختلف فعاليات القولف التي تقيمها الشركة، يأتي في مقدمتها سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقامة ضمن الجولة الأوروبية لقولف السيدات.

ومنذ انضمامه لـ IMG لعب هوغ دوراً أساسياً في دعم صناعة الفعاليات الضخمة للشركة يأتي على رأسها بطولة بريطانيا المفتوحة للسيدات، وبطولة الفريد دنهل وبطولة جوني والكر الكلاسيكية، وبطولة أبوظبيHSBC، وبطولة فولفو العالمية، إضافة إلى بطولة اسكتلندا المفتوحة للسيدات.

وكمدير عام للعلاقة لأكثر من خمس سنوات لعب هوغ دوراً رئيساً في تفعيل برنامج شراكات HSBCفي عالم القولف، وهي التجربة التي منحته فرصة العمل عن قرب مع أهم الجهات التنظيمية في عالم القولف ما ساعد في دعم فرص HSBC للاستفادة من شراكتها في القولف وتنظيم عدد من أهم الفعاليات العالمية مثل بطولة WGC HSBC وبطولة HSBC العالمية للسيدات في سنغافورة، وبطولة أبوظبي المفتوحة.

كما تولى هوغ مهام تنظيم وتشغيل بطولة كأس سولهام في العام 2019، بعد أن حقق نجاحاً باهراً كمدير لبطولة أبوظبي HSBC، حيث شهدت نسخ البطولة نمواً في القيمة السوقية عاماً بعد آخر إضافة إلى تنامي أعداد الحضور والمشاركين، وكان هوغ عمل أخيراً مع IMG للقولف كمدير لعمليات السلامة من كوفيد 19 وهي التجربة التي منحته فرصة العمل مع المسؤولين الحكوميين والمختصين في المجال الصحي لضمان القدرة على تنظيم فعاليات آمنة للقولف في بريطانيا.

وتعزز الخبرات المتراكمة لهوغ من حماسته لخوض تجربته الجديدة إذ يقول: "بعد اكتسابي لخبرات قيّمة من خلال عملي مع IMG أنا متحمس جداً لخوض تجربة العمل ضمن فريق برفورمنس 54 كمدير لسلسلة بطولات ارامكو للفرق"، ويتابع: "أنا معجب بنظام السلسلة فهي مثيرة وجاذبة للجماهير، كما أن نظام بطولاتها الذي يعتمد على الفرق يلعب دوراً في التحفيز على المشاركة في فعاليات قولف السيدات عبر جمعها بين عالمي الرياضة والأعمال".

ويضيف هوغ: "كل الدعم الذي يوفره فريق برفورمنس 54 والرؤية المميزة لقولف السعودية يزيد من حماستي لإدارة هذه السلسلة والعمل على تطوير كافة جوانبها".

وكانت برفورمنس 54 قد توجت بلقب أفضل شركات القولف ضمن جوائز القولف العالمية العام الماضي 2020، كما تعد شركة التسويق الرياضي الأولى التي تأتي في عامين متتاليين ضمن المراكز الـ 15 الأولى في قائمة الشركات المئة الأسرع نمواً الصادرة عن صنداي تايمز البريطانية.

وعبر نطاق واسع من الخدمات يتضمن تنظيم الفعاليات الحية والرقمية، والاستشارات الاستراتيجية، والخطط التسويقية والتصاميم الإبداعية وأعمال البحث والتحليل، كسبت برفورمنس 54 فرصة جمع أفضل الخبرات ضمن فريقها لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات المتنوعة للعملاء والشركاء.