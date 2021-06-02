نيو سوهو جاردن يفتتح أبوابها في دبي ليقدم لضيوفه تجارب صيفية لا تضاهى

:كشفت سوهو جاردن، وجهة الطعام والتجارب الاستثنائية النابضة بالحياة، عن باقةٍ من العروض التي تضمن لسكان دبي وزوارها قضاء أوقات ترتقي بتجاربهم الصيفية نحو مستوى رفيع في ركن المشروبات والمطعم المختص بتحضير شرائح اللحم فوكس جلوف وركن المشروبات سوهو بير جاردن وأحدث إضافاتها نيو سوهو جاردن. وسيحظى روّاد نيو سوهو جاردن بإطلالة ساحرة على أفق دبي وبرج خليفة الذي بأضوائه المتلألئة، ما يتيح لهم تجربة مذهلة وتذوق أطباق تلبي جميع أذواقهم وباقة من الكوكتيلات ومشروبات الشعير وعصائر العنب وغيرها. وتضفي الإيقاعات الأفريقية وأنغام الهيب هوب والآر آند بي التي يبدعها منسقو الأغاني طابعاً لا يضاهى على الأجواء الصيفية في الهواء الطلق.

وتستعد سوهو جاردن انطلاقاً من 9 يونيو لإطلاق ليلة البينجو التي يستضيفها المقدم الشهير بيج روسي. وتتيح الفعالية التي تجري كل أربعاء للمشاركين فرصة الفوز بجوائز قيمة بما فيها أشهر وجبات برانش سوهو جاردن وعروض مميزة قبل بدء عطلة نهاية الأسبوع.

وبالرغم من انتهاء منافسات دوري أبطال أوروبا، تستمر حماسة الموسم الكروي مع بطولة أمم أوروبا 2020 المرتقبة؛ حيث يمكن لعشاق الرياضة متابعة مباريات فرقهم المفضلة عبر شاشات كبيرة، والاستفادة من عروض لا تفوت على الأطعمة والمشروبات طوال فترة البطولة التي تستمر لمدة شهر. وتضمن أمسية السيدات الجديدة كلياً في سوهو جاردن استمتاع الضيفات وصديقاتهن بخيارات قائمتي طعام جديدتين وباقة غير محدودة من المشروبات الفاخرة وعصائر العنب المختارة من الأحد إلى الأربعاء.

وتشكل نيو سوهو جاردن وفوكس جلوف سوهو بير جاردن محطات مثالية توفّر تجارب ترفيهية فريدة بالترفيه طوال أيام الأسبوع، وتتيح للضيوف الاستمتاع بالأنغام الموسيقية الحيّة أثناء مشاهدة أروع الإطلالات على برج خليفة الساحر أو تناول وجبة برانش شهية أو تجربة مع ألعاب البينجو أو تشجيع فريقهم المفضل خلال متابعة مباريات دوري أبطال أوروبا أو قضاء أمسية مسلية مع الصديقات.

باقة العروض الجديدة: ليلة البينجو مع بيج روسي

تعد ليلة البينجو مع بيج روسي خياراً مثالياً لقضاء ليلة الأربعاء والاستعداد لعطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بأجمل الأوقات والفوز بجوائز مذهلة في فوكس جلوف وسوهو بير جاردن.

تنطلق تجربة لعبة البينجو كل أربعاء اعتباراً من 9 يونيو لتتيح للفرق المشاركة استكمال خطوط البينجو الأفقية أو العمودية أو المائلة أثناء تذوق أشهى مشروبات الشعير والكوكتيلات!