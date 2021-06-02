بلدية دبا الحصن تطلق حملة للحد من الكتابة على الجدران

أطلقت بلدية مدينة دبا الحصن حملتها الخاصة للحد من ظاهرة الكتابة على الجدران من أجل إزالة الكلمات التي تشوه المظهر العام، وذلك في سبيل الحفاظ على جمالية المدينة الفاضلة وكافة مرافقها، وبالإضافة إلى توعية أهالي المدينة من مواطنين ومقيمين بأهمية مكافحة هذه الظاهرة التي شوهت العديد من مناطق المدينة.

واستهدفت الحملة التي نفذتها البلدية بالتعاون مع مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالإمارة ، ومركز شرطة دبا الحصن الشامل، كافة الشوراع والمرافق والممتلكات العامة والخاصة في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز المدينة الفاضلة، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر العام من الكتابة على الجدران.

وقال سعادة طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن أن هذ الظاهرة تعد تشويه للمظهر الجمالي للمدينة وتخريب للممتلكات وتعدياً عليها، كما أنها تمثل خلل في الناحية التربوية والدينية لبعض الأفراد، وأن البلدية حريصة على التصدي لظاهرة الكتابة على الجدران والتخلص منها نهائياً.

وأشاد اليحيائي بجهود العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية بالمدينة وذلك لمشاركتهم من أجل إنجاح هذه الحملة، حتى تنعم مدينة دبا الحصن وجميع مرافقها بأجمل صورة أمام سكانها وزوارها. وأشار اليحيائي إلى أن البلدية تستقبل اقتراحات سكان المدينة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني «993»، أو خلال البريد الإلكتروني الخاص بالبلدية ([email protected]).

ومن جانبه، أضاف سعادة سليمان محمد جمعوه اليحيائي رئيس مجلس مدينة دبا الحصن، أنه يجب على كافة المؤسسات إقامة مثل هذه الفعاليات والمبادرات والبرامج التي تسهم في توعية وتثقيف الأفراد بمختلف فئاتهم بخطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية، وذلك للوقوف على أسبابها ووضع الحلول المقترحة للتصدي لها، بهدف الحفاظ على مدينة خالية من التشويه.

وأفاد المقدم عبدالله راشد الكابوري مدير شرطة دبا الحصن الشامل، أن ظاهرة الكتابة على الجدران سيئة جداً ويجب محاربتها والقضاء عليها بكافة الوسائل والطرق الممكنة، حيث أن هذه الحملة كان هدفها تعزيز المسؤولية المجتمعية لمحاربة مشوّهات المظهر العام على اختلاف أنواعها وأشكالها، وأضاف أنه يجب على الاباء ارشاد ابنائهم وتوعيتهم للبعد عن تلك السلوكيات والمحافظه على منظر ونظافة المدينة الفاضله وكافة مرافقها.