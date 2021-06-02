الامارات | «الأرصاد»: يونيو بداية الصيف.. ويسجّل «أطول نهار»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: يونيو بداية الصيف.. ويسجّل «أطول نهار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن شهر يونيو الجاري يشهد بداية فصل الصيف رسمياً، حيث سترتفع خلاله درجات الحرارة، بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية عن مايو الماضي، موضحاً أنه في يوم 21 من يونيو ستتعامد الشمس على مدار السرطان، وتشهد الدولة أطول نهار في السنة، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة، إيذاناً ببدء فصل الصيف.

وأشار إلى زيادة فرص تكون السحب الركامية، مع إمكانية سقوط أمطار على بعض المناطق في الدولة، متوقعاً أن يكون الطقس حاراً نهاراً ورطباً ليلاً حتى السبت المقبل، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن يوم 21 من يونيو الجاري سيشهد تعامداً للشمس على مدار السرطان، وتشهد الدولة أطول نهار في السنة، وتزداد درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة، إيذاناً ببدء فصل الصيف، وترتفع خلاله درجات الحرارة، بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية عن مايو الماضي.

وذكر المركز أن تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة سيتراجع، ويمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق معظم فترات الشهر، وتظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية، فيما تزداد فرص تكون السحب الركامية خلال الشهر، وقد يتخللها سقوط أمطار.

وأشار إلى أن نسبة الرطوبة في الهواء ستقل قليلاً خلال يونيو مقارنة بالشهر الماضي، خصوصاً النصف الثاني منه، موضحاً أنه وفقاً للإحصاءات المناخية، والسجلات التاريخية الخاصة بشهر يونيو، فإن متوسط درجة الحرارة يراوح ما بين 33 و35.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7، و42.7 درجة مئوية، فيما يراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.6 و29.2 درجة مئوية، وكانت أعلى درجة حرارة عظمى تم تسجيلها خلال هذا الشهر، 52 درجة مئوية في منطقة «الياسات» عام 2010، بينما كانت أقل درجة حرارة 14.1 درجة مئوية، في منطقة «ركنة» سنة 2004.

وذكر المركز أن متوسط سرعة الرياح خلال يونيو يبلغ 13 كم/‏‏‏ساعة، إذ كانت أعلى سرعة رياح سجلت خلال هذا الشهر 125.2 كم/‏‏‏ ساعة في جبل مبرح في 2010، لافتاً إلى أن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر بلغ 43%، إذ يراوح متوسط الرطوبة العظمى ما بين 62% و87%، ومتوسط الرطوبة الصغرى ما بين 14% و27%.

وفي ما يتعلق بحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، توقع المركز أن يسود غداً طقس صحو بوجه عام، مع ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، كما يبقى حاراً نهاراً ورطباً ليلاً حتى صباح الجمعة، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، كما تظل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأضاف أن طقس السبت المقبل سيكون صحواً بوجه عام وحاراً نهاراً، ورطباً ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

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