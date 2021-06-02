الامارات | %58.8 ارتفاعاً في زواج المواطنين بدبي خلال 4 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن %58.8 ارتفاعاً في زواج المواطنين بدبي خلال 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن عدد عقود الزواج المسجّلة في إمارة دبي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغ 2185 عقداً، مقابل 1237 عقداً، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 76.6%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن محاكم دبي، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد عقود الزواج بين المواطنين، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل من العام الجاري، ليصل إلى 467 عقداً، مقابل 294 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 58.8%.

وشكلت عقود الزواج بين المواطنين نحو 21.4% من إجمالي العقود المسجّلة في فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام، أمّا بالنسبة لإجمالي عقود الزواج للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، فبلغ 339 عقداً شكلت 15.5% من إجمالي العقود.

وبلغت عقود الزواج (غير إماراتي وغير إماراتية) 1379 عقداً، شكلت نحو 63.1% من إجمالي العقود المسجّلة.

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