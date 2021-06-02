الامارات | «طرق دبي» تفتتح محطتين جديدتين للمترو في مسار «إكسبو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تفتتح محطتين جديدتين للمترو في مسار «إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، محطتين جديدتين في مسار إكسبو 2020 المكون من سبع محطات، حيث تم تشغيل الخدمة في كل من محطتي مجمع دبي للاستثمار وإكسبو الكائنة في موقع الحدث العالمي المزمع انطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل.

وأعلنت الهيئة أن هناك رحلات مباشرة لمترو دبي ستتوافر بين محطة الراشدية على الخط الأحمر ومحطة إكسبو 2020 التي ستكون متاحة حالياً للمخولين بدخول موقع الحدث الدولي لحين افتتاحه الرسمي أمام الجمهور، موضحة أنه سيكون بمقدور الجميع استخدام المترو لبلوغ المعرض في أكتوبر المقبل، لافتة إلى أنه سيتم تشغيل محطة عقارات جميرا للغولف تزامناً مع انطلاق المعرض.

ويمتد مسار 2020 من محطة جبل علي ليضم سبع محطات وصولاً إلى محطة مترو إكسبو، حيث تشمل المحطات الواقعة على المسار كلاً من محطات جبل علي التبادلية، والجاردنز، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للغولف، ومجمع دبي للاستثمار وإكسبو.

ووفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة يتوقع أن يستخدم مسار 2020 نحو 125 ألف راكب يومياً، يرتفع إلى 275 ألف راكب بحلول عام 2030، وتقدر الطاقة الاستيعابية القصوى لمسار 2020 بنحو 46 ألف راكب في الساعة، في كلا الاتجاهين.

وأكدت الهيئة أنها أجرت 31 عملية اختبار ناجحة خلال المرحلة الماضية، شملت مركز مراقبة العمليات، وعمليات المحطات، وطاقم عربات القطارات، وفريق الهندسة والصيانة، وخدمات الطوارئ، وتدريب 152 موظفاً استعداداً للمرحلة الثانية من تشغيل مسار 2020.

وتعد محطة إكسبو 2020، أكبر محطة مترو نفقية في دبي، بمساحة 28 ألفاً و700 متر مربع، وطولها 232 متراً، بطاقة استيعابية 11 ألفاً و555 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 250 ألف راكب يومياً.

وتضم المحطة رصيفين لصعود القطارات، وأربعة مواقف للحافلات، و20 موقفاً لمركبات الأجرة، وموقفين لأصحاب الهمم، كما تضم 14 محلاً للاستثمار التجاري، مساحتها 466 متراً مربعاً، وأربع مساحات تأجير لمنافذ البيع.

تشغيل وصيانة المترو

أوكلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى تحالف فرنسي ياباني يضم ثلاث شركات، هي شركة كيوليس، وشركة ميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة، وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن، عمليات تشغيل وصيانة مترو دبي، وتشغيل ترام دبي، وذلك لمدة 15 سنة ابتداء من الثامن من سبتمبر المقبل.

ووفقاً للهيئة فإنه يجرى خلال الفترة التحضيرية الحالية التنسيق الكامل للتحالف مع الشركة المشغلة حالياً، لتسلم المهام، وضمان توفير مستوى عالٍ من السلامة لمستخدمي الشبكة من خلال الرقابة المستمرة على سلامة نظام المترو والترام والعمل على تطويره بشكل مستمر.

• 11555 راكباً في الساعة، الطاقة الاستيعابية لمحطة إكسبو 2020.

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