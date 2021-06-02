الامارات | انسحاب مترشحَين من انتخابات «جمعية الصحافيين»

شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب مترشحَين من انتخابات «جمعية الصحافيين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق انتخابات مجلس إدارة جمعية الصحافيين، اليوم، في دورة تشهد إقبالاً شديداً من المرشحين، يعد الأعلى في تاريخ انتخابات الجمعية، وانسحب مترشحان، ليصل العدد النهائي إلى 24 صحافياً وصحافيةً من أعضاء الجمعية العاملين، الذين تنطبق عليهم الشروط، لاختيار تسعة مرشحين حاصلين على أعلى الأصوات من الناخبين، لتشكيل مجلس إدارة الجمعية الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وقال رئيس مجلس الإدارة، محمد الحمادي: «تلقت الجمعية طلبات من بعض أعضائها، يطالبون بإعادة فتح باب الترشح، لإتاحة الفرصة أمام صحافيين آخرين يرغبون في خوض التنافس على عضوية مجلس إدارة الجمعية، ولذلك خاطبنا وزارة تنمية المجتمع في شأن إعادة فتح باب الترشح، وننتظر ردها».

وأفادت الجمعية بإغلاق باب الترشح، السبت الماضي، وستجرى الانتخابات أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية اليوم، الساعة 11 صباحاً.

وقال إن الاجتماع سيعقد عن بعد، وسترسل اللجنة المشكّلة من وزارة تنمية المجتمع رابط الاجتماع للأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط الحضور، عبر البريد الإلكتروني.

وتضم قائمة المرشحين: محمد إبراهيم الحمادي، وفضيلة عبدالله المعيني، وعبدالرحمن عبدالله البستكي، وعلي عمر علي الهنوري الظاهري، وعبدالله أحمد رشيد الحمادي، ومحمد سعيد محمد الطنيجي، وآمنة حلوكة الكتبي، ونبيل أحمد عبدالله الكثيري، وفهد محمود أميري، وحسين علي المناعي، وهند عيسى إبراهيم، وآمال عمارة عبيدي، وخالد عبدالرحمن الغيلاني، وابتسام علي الشاعر الكندي، وحسن يوسف عمران الشامسي، ولولوة ثاني محمد عبدالله، وسلامة عبيد حمد الكتبي، وإبراهيم سلطان الحساوي، وناهد مبارك النقبي، وحصة سيف الشحي، وأحمد محمد علي درويش، وهاشم عثمان سالم آل محمد، وعلي محمد حسن شهدور، وحليمة عبدالله الملا، والدكتور أحمد صديق المنصوري، ورائد محمد أحمد الشايب.

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