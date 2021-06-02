الامارات | 1968 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1968 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 215 ألفاً و689 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1968 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 572 ألفاً و804 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1684 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1954 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 552 ألفاً و479 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تقديم 97 ألفاً و163 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 12 مليوناً و967 ألفاً و716 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 131.11 جرعة لكل 100 شخص.

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