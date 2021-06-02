الامارات | «صحة دبي» تستقطب خريجي الثانوية لدراسة تخصصات طبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تستقطب خريجي الثانوية لدراسة تخصصات طبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي، أمس، عن فتح باب التسجيل في برنامج رعاية الطلبة المواطنين (طب وعلوم)، بهدف استقطاب خريجي الثانوية العامة وطلاب الجامعات في تخصصات الطب، والطب المساند، والتمريض.

وأوضحت الهيئة أن تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج سيستمر عبر موقعها الإلكتروني www.dha.gov.ae حتى الأول من يوليو المقبل، شريطة أن يكون الطالب حاصلاً على معدل في الثانوية العامة لا يقل عن 95% لدراسة تخصص الطب والجراحة، و85% لتخصصات: العلاج الطبيعي، والصيدلة، والمختبرات والأشعة، و80% لتخصص التمريض.

وأكدت مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بالهيئة الدكتورة وديعة محمد شريف على الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لاستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصحي.

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