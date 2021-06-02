الامارات | شرطة عجمان تضبط سلعاً مقلدة بـ 30 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تضبط سلعاً مقلدة بـ 30 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة عجمان بأنها ضبطت ما يقارب 120 ألف قطعة مقلدة لدى محال تجارية في الإمارة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 30 مليون درهم.

وقال نائب مدير عام العمليات الشرطية، العميد خالد محمد النعيمي، إن تفاصيل القضية بدأت بورود بلاغ إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية من بعض الشركات العالمية، يفيد بوجود مجموعة من المحال التجارية في إمارة عجمان، تقوم بتخزين وبيع البضائع المقلدة، التي تحمل العلامة التجارية للماركات العالمية.

وأوضح أنه بعد التأكد من صحة المعلومات، تم تشكيل فريق عمل للتحري والبحث من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، لضبط وتفتيش الأشخاص والمحال التجارية، حيث تم ضبط بضائع مقلدة عدة لماركات عالمية، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة السلع قانوناً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأكد النعيمي أن شرطة عجمان تضع نصب عينيها حماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة كل ما من شأنه الإضرار بمصلحة اقتصاد الدولة، وتتخذ كل التدابير اللازمة لمواجهة مروجي البضائع المقلدة.

وأشار إلى مواصلة جهود التصدي لكل الممارسات السلبية التي قد يتجه إليها البعض من أجل تحقيق ربح سريع من خلال تداول وبيع السلع المقلدة، دون الاهتمام بالضرر الذي سيقع على أصحاب تلك العلامات التجارية.

وشدد على أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد، وستتعامل بكل حزم مع كل من يحتال بتقليد الماركات أو ارتكاب جرائم الغش التجاري، والعبث بأمن الوطن، وسلامة المواطنين والمقيمين.

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