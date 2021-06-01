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الامارات | شرطة الشارقة تكتشف 5 أنواع حديثة من مخدر «سبايس»

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الشارقة ـ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف قسم المختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة، خمسة أنواع حديثة من مخدرات القنبيات المُصنّعة والمعروفة باسم «سبايس» بعد تجارب وممارسات بحثية باستخدام أحدث الطرق العلمية والفنية.

وقال رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة في شرطة الشارقة، العقيد مهندس عادل أحمد المازمي، إنه يجرى العمل حالياً على مسودة مشروع قانون لإدراج هذه المواد ضمن جداول القانون الاتحادي الخاص بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية معتبرا إدراجها «سداً جديداً» في وجه إنتشار هذه الآفة في الدولة.

وأكد أن ما تحقق من إنجاز في تتبع العمليات التحويلية في مجال المواد المخدرة يأتي كثمرة للجهود البحثية الدقيقة التي بُذلت من قِبل الخبراء والفنيين بقسم المختبر الجنائي مستفيدين في ذلك من الأجهزة الحديثة والمتطورة التي يمتلكها القسم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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