الامارات | شرطة الشارقة تكتشف 5 أنواع حديثة من مخدر «سبايس»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تكتشف 5 أنواع حديثة من مخدر «سبايس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف قسم المختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة، خمسة أنواع حديثة من مخدرات القنبيات المُصنّعة والمعروفة باسم «سبايس» بعد تجارب وممارسات بحثية باستخدام أحدث الطرق العلمية والفنية.

وقال رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة في شرطة الشارقة، العقيد مهندس عادل أحمد المازمي، إنه يجرى العمل حالياً على مسودة مشروع قانون لإدراج هذه المواد ضمن جداول القانون الاتحادي الخاص بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية معتبرا إدراجها «سداً جديداً» في وجه إنتشار هذه الآفة في الدولة.

وأكد أن ما تحقق من إنجاز في تتبع العمليات التحويلية في مجال المواد المخدرة يأتي كثمرة للجهود البحثية الدقيقة التي بُذلت من قِبل الخبراء والفنيين بقسم المختبر الجنائي مستفيدين في ذلك من الأجهزة الحديثة والمتطورة التي يمتلكها القسم.

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