الامارات | دبي: 99% مؤشر الحالة الإنشائية لمنشآت الطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي: 99% مؤشر الحالة الإنشائية لمنشآت الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن مؤشر الحالة الإنشائية لمنشآت الطرق من جسور وأنفاق وملحقاتها في إمارة دبي بلغ 98,95% .

ويجرى تقييم حالة منشآت الطرق فنيا من خلال أحدث الأنظمة التقنية في مجال الصيانة باستخدام برنامج نظام إدارة صيانة الجسور Bridges Maintenance Management System.

وتتبنى الهيئة استراتيجيات صيانة مطابقة للمعايير العالمية الخاصة بإدارة الأصول ISO55000 و ISO55001.

وأكدت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبـي أن مؤشر الحالة الإنشائية لمنشآت الطرق الذي بلغ /98.95%/ جاء نتيجة تطبيق برامج الصيانة الوقائية والاستباقية /Predictive Maintenance/ وإجراء أعمال التقييم الفني الشامل لجميع عناصر منشآت الطرق باستخدام أحدث التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور التقني والثورة الصناعية الرابعة في مجال الصيانة الأمر الذي يعد عنصراً أساسياً في الحفاظ على أصول البنية التحتية لإمارة دبي واستدامتها.

ونوهت بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة فـي إدارة أصول البنى التحتية التابعة للهيئة للمحافظة على مكتسبات المشاريع الضخمة التي نفّذتها المؤسسة منذ إنشاء الهيئة بما يخدم رؤية الهيئة المتمثلة في "الريادة العالمية في التنقل السهل و المستدام" و الغاية الاستراتيجية "استدامة الأصول" ضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق و المواصلات 2020-2024.

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