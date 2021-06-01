الامارات | "الصحة" تتوقع توفير لقاحات "كورونا" للأطفال خلال الفترة القادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تتوقع توفير لقاحات "كورونا" للأطفال خلال الفترة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها توقعها توفير المزيد من اللقاحات الخاصة بفئات الأطفال خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن دواء sotrovimab-vir الذي تم اعتماده للاستخدام الطارئ في الدولة أثبت فعاليته في علاج حالات "كورونا" و تقليل فترة البقاء في المستشفى وخفض معدل الوفيات بنسبة 85%.

وتفصيلاً، أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، مواصلة الجهات الصحية جهودها الاستثنائية في الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد- 19، والكشف المبكر عن الحالات والتدخل السريع لمنع مضاعفاتها، بالإضافة الى جهود التقصي للمخالطين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض، مشيرة إلى تطعيم ما يزيد على نسبة 81.93% إجمالي الفئة المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم ستة عشر 16 عاما، كما تم تطعيم ما نسبته 92.35% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق، وهي الفئة ذات الأولوية كونها أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته.

وقالت الحوسني خلال الإحاطة: "وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أكثر من 12.9 مليون جرعة، وبلغ معدل توزيع اللقاح 131.11جرعة لكل 100 شخص، في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 50 مليون فحص، وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها إحدى أهم النماذج العالمية الناجحة في الحد من انتشار الأزمة"، مشددة على أن لقاح كوفيد- 19، أثبت فعاليته في تقليل نسب الإصابة وليس منعها بالكامل، كما أثبتت اللقاحات نجاحها في تقليل نسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة وتقليل معدل الوفيات، ولذا نؤكد أهمية أخذ لقاح كوفيد- 19، لحمايتكم وحماية المجتمع من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وأضافت: "تعد الإمارات من أوائل الدول التي فتحت باب التطعيم للفئة العمرية بين 12 – 15 عاماً على مستوى العالم، وذلك حرصاً على سلامة أطفالنا، ومن المتوقع أن يتم توفير المزيد من اللقاحات الخاصة بفئات الأطفال خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إتمام تجارب سريرية تهدف للتأكد من سلامة اللقاح، وتقييم اكتساب المناعة، على شريحة أكبر من الأطفال" مشيرة إلى أن الجهات الصحية تقوم حالياً بمتابعة هذه الدراسات عن كثب وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.

وأشارت الحوسني إلى أنه تم الإعلان مؤخراً عن الترخيص لدواء sotrovimab-vir للاستخدام الطارئ في الدولة والذي حرصت وزارة الصحة على اعتماده بعد أن أثبت فعاليته في علاج حالات كوفيد-19 وأسهم بشكل كبير في تقليل فترة البقاء في المستشفى وخفض معدل الوفيات بنسبة 85%، لافته إلى أن هذا الدواء يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، وقد أثبت فعاليته في علاج الإصابات البسيطة والمتوسطة، بالإضافة لفعاليته في علاج الإصابات الناتجة عن الفيروس المتحور والطفرات المستجدة.

وأكدت الحوسني أن هذا الدواء يعُد إضافة إلى مجموعة الأدوية الأخرى التي أثبتت فعاليتها في علاج المرض وتقليل مضاعفاته والتي تحرص الدولة على توفيرها حرصا على صحة المجتمع، مشددة على أن هذا الدواء لعلاج المرض وليس بديلاً عن اللقاح حيث أن الدواء يستخدم للمرضى للعلاج في حين أن اللقاح يعطى للمجتمع للوقاية من المرض ومضاعفاته.

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