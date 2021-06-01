الامارات | تفاصيل الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كوفيد_19

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كوفيد_19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 يونيو 2021

القطاع الصحي: تم تطعيم ما يزيد على نسبة 81.93% من إجمالي الفئة المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم ستة عشر 16 عاماً. كما تم تطعيم ما نسبته 92.35% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق.

القطاع الصحي: حرصاً على سلامة أطفالنا، من المتوقع أن يتم توفير المزيد من اللقاحات الخاصة بفئات الأطفال خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إتمام تجارب سريرية تهدف للتأكد من سلامته، وتقييم اكتساب المناعة. وجاري حالياً متابعة هذه الدراسات عن كثب.

القطاع الصحي: تم الإعلان مؤخراً عن الترخيص لدواء sotrovimab-vir للاستخدام الطارئ في دولة الإمارات والذي حرصت وزارة الصحة على اعتماده بعد أن أثبت فعاليته في علاج حالات #كوفيد19 وأسهم بشكل كبير في تقليل فترة البقاء في المستشفى وخفض معدل الوفيات بنسبة 85%.

القطاع الصحي: نؤكد بأن دواء sotrovimab-vir هو لعلاج المرض وليس بديلاً عن اللقاح حيث أنه يستخدم للمرضى للعلاج في حين أن اللقاح يعطى للمجتمع للوقاية من المرض ومضاعفاته.

قطاع التعليم: بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل في الممكنات التقنية والتعليمية، للخروج بإطار تعليمي وزمني يضمن ثنائية، استمرار التعلم وتحقيق جودة المخرجات واستدامتها.

قطاع التعليم: ركزنا خلال الفترة المنصرمة على استمرارية التطوير والحضور الدائم لفريق العمل التربوي، وهو ما تمخض عنه اكتساب الكوادر التدريسية والتعليمية والطلبة وأولياء الأمور خبرات إضافية.

قطاع التعليم: وفقاً للاستطلاعات التي أجريت لأولياء الأمور، تمكن قطاع التعليم على المستوى الوطني من تحقيق مستهدفاته بالنسبة لرضا أولياء أمور الطلبة بشأن تجربة التعلم عن بُعد، حيث حقق قطاع التعليم نسبة رضا فاقت 90%، وهذا المؤشر الوطني شامل لجميع المؤسسات التعليمية.

قطاع التعليم: تم تحديد الفئات المعنية بالاختبارات، وهي: طلبة الصف الثاني عشر، والكادر الإداري، والكادر التعليمي، والخدمات المساندة، وتشمل عناصر التنظيم والحراسة والتموين والنظافة، بإلاضافة إلى أولياء الأمور وأصحاب الهمم.

قطاع التعليم: أولينا جميع شرائح الطلبة اهتماماً كبيراً لا سيما شريحة أصحاب الهمم، هؤلاء الطلبة الذين نفخر بهم وبتميزهم، وتم وضع إجراءات محددة لتسهيل أدائهم للاختبارات ضمن ظروف مثالية، دعماً لهذه الفئة التي توليها الدولة والقيادة اهتماماً كبيراً لدمجها في المجتمع.

قطاع التعليم: استثنت وزارة التربية والتعليم فئتين من حضور الاختبارات، وهي الطلبة المصابين بفيروس #كوفيد19، والطلبة المخالطين لأشخاص مصابين بالفيروس، مع ضرورة إبراز شهادة تفيد بالإصابة أو المخالطة، على أن يتم إتباع إجراء آخر لتأديتهم للاختبارات.

قطاع التعليم: ننوه إلى أهمية الوصول للمدرسة ضمن فترة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة من موعد الاختبار، وسيتم فتح باب الدخول قبل 60 دقيقة، بجانب التزام أولياء الأمور والمصاحبين للطلبة بعدم الاختلاط بالطلبة الآخرين واقتصار تواجدهم في المركبات ووسائل النقل.

قطاع التعليم: نطمئن الجميع بأن مدارسنا ضمن أعلى مراحل الجهوزية والاستعداد لاستقبال الطلبة لتأدية الاختبارات وسط تنظيم وإشراف من الهيئات الرقابية والتفتيشية المعنية بمتابعة تطبيق التدابير الاحترازية والصحية والوقائية الخاصة بالبروتوكول.

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