الامارات | «الصحة» تقترب من تقديم 13 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقترب من تقديم 13 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن اقتراب تقديم 13 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 في الدولة، بعد تحقيق الرقم 12 مليوناً و967 ألفاً و716 جرعة حتى اليوم، وبمعدل توزيع اللقاح 131.11 جرعة لكل 100 شخص.

وقدمت الوزارة 97 ألفاً و163 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد - 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد - 19».

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