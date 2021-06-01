الامارات | استجابة سريعة من شرطة دبي وهيئة الطرق لحادث معقد في نفق الشندغة

شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة سريعة من شرطة دبي وهيئة الطرق لحادث معقد في نفق الشندغة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من التعامل السريع مع حادث اصطدام شاحنة تحمل حفاراً بالحاجز الحديدي لنفق الشندغة، ما أدى إلى سقوط الحاجز والحفار وإغلاق مسرب كامل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال نائب مدير مركز شرطة نايف العقيد عمر موسى عاشور إن شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة نايف والإدارة العامة للنقل والإنقاذ والإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات شكلت على الفور فريق عمل مشترك للتعامل مع الحادث إذ أغلقت النفق في كلا الاتجاهين ثم عملت على تحويل الحركة المرورية وضمان انسيابيتها.

وأضاف أن فريق العمل المشترك عمل في غضون ساعات بسيطة على إزالة الشاحنة والحفار والحاجز الحديدي من مدخل النفق، وإعادة فتحه أمام الحركة المرورية منوهاً بجهود فرق العمل الميدانية في التعامل مع الحادث والمحافظة على انسيابية حركة السير والمرور وإعادتها إلى النفق قبل بدء اتجاه الموظفين إلى عملهم مع ساعات الفجر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news