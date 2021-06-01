بقيمة 30 مليون درهم.. شرطة عجمان تضبط 120 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من ضبط ما يقارب 120,000 قطعة مقلدة، تبلغ قيمتها 30 مليون درهم. وقال سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية إن تفاصيل القضية بدأت بورود بـلاغ إلـى إدارة التحريات والمباحث الجنائية من بعض الشركات العالمية تفيد بوجود مجموعة من المحلات التجارية بإمارة عجمان تقوم بتخزين وبيع البضائع المقلدة والتي تحمل العلامة التجارية للماركات العالمية. وأوضح أنه بعد التأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق عمل للتحري والبحث من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لضبط وتفتيش الأشخاص والمحلات التجارية حيث تم ضبط عدة بضائع مقلدة لماركات عالمية، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة السلع قانونا مع اتخـاذ الإجراءات القانونية الرادعـة بحق المخالفين. وأكد العميد خالد النعيمي أن شرطة عجمان تضع نصب عينيها حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة كل ما من شأنه الإضرار بمصلحة اقتصاد الدولة، وتتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة مروجي البضائع المقلدة.. مشيراً إلى أنها ستواصل جهودها في التصدي للممارسات السلبية التي قد يتجه إليها البعض من أجل تحقيق ربح سريع من خلال تداول وبيع السلع المقلدة دون الاهتمام بالضرر الذي سيقع على أصحاب تلك العلامات التجارية.. وشدد على أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من يحتال بتقليد الماركات أو ارتكاب جرائم الغش التجاري، والعبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.