آسيويان يهددان خليجياً بالقتل

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي(دبي) أحالت النيابة العامة في دبي متهمين آسيويين قاما بتهديد المجني عليه بارتكاب جناية ضد نفسه ونفس غيره بعبارة (سوف أقتلك أنت وأهلك)، وكان ذلك مصحوباً بطلب وهو عدم قيامه بإبلاغ السلطات العامة عن المخالفات الإدارية التي قاما بارتكابها، وبناء عليه يكون المتهمان قد اقترفا جناية التهديد بارتكاب جناية مصحوب بطلب.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما وفقاً لمواد الاتهام. وشهد المجني عليه (خليجي) بتحقيقات النيابة العامة أنه شريك برخصة تجارية مع المتهم الأول، وباعتباره لا يجيد التحدث بذات اللغة، كان يستعين بالشاهد والذي تربطه به علاقة عمل أيضاً، حيث تقابل المتهم الأول والشاهد بمنطقة الخليج التجاري لحل موضوع متعلق ببعض المخالفات التي ارتكبها المتهم الأول بالشرکة، وحضر المتهم الأول وكان برفقته الثاني تحديداً بمواقف مقهى، واحتد النقاش بينهما وعلى إثره، وطلب من الشاهد أن يخبر المتهم الأول أنه في حالة ما لم يقم بتسويه أموره، سوف يتجه إلى الشرطة والجهات القانونية لاتخاذ إجراء ضده؛ أي ضد المتهم الأول، ونقل الشاهد ما جاء على لسانه للمتهم الأول، عندها قام كل من المتهمين الأول والثاني بتهديده بناء على ترجمة الشاهد بلفظ (سوف نقتلك في حالة ما لجأت إلى الجهات الحكومية) وبناء عليه، قام بفتح بلاغ على المتهمين كونهما قاما بتهديده.