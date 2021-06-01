عبدالله بن زايد يستقبل وفد من طلبة كلية الدفاع الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - بديوان عام الوزارة في أبوظبي - وفداً من طلبة كلية الدفاع الوطني بحضور اللواء ركن عقاب شاهين عقاب العلي قائد الكلية. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالطلبة.. وحثهم على الاجتهاد في دراستهم بالكلية والتي تعد أحد أهم الصروح الأكاديمية المتميزة في الدولة والمنطقة. وأعرب سموه عن تمنياته للطلبة بالتوفيق والتميز في رحلتهم العلمية خلال دراستهم في الكلية .. مؤكدا على دورهم المهم في مسيرة تعزيز مكتسبات الوطن وصون إنجازاته وتحقيق التميز والريادة لدولة الإمارات في المجالات كافة. من جانبهم أعرب وفد طلبة كلية الدفاع الوطني عن سعادتهم بلقاء سموه .. مؤكدين اعتزازهم وبفخرهم الكبير بالدراسة في كلية الدفاع الوطني والتي تعد أحد أبرز المؤسسات الأكاديمية في الدولة والمنطقة.