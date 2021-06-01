الامارات | فيديو .."الأرصاد" يحدد موعد بداية فصل الصيف و"أطول نهار" في السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .."الأرصاد" يحدد موعد بداية فصل الصيف و"أطول نهار" في السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الثلث الأخير من شهر يونيو الجاري، وتحديداً يوم 21 سيشهد تعامداً ظاهرياً للشمس على مدار السرطان (23.27 درجة شمالا)، حيث تشهد الدولة أطول نهاراً في السنة، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذانا ببدء فصل الصيف، حيث سيزداد خلاله متوسط درجات الحرارة، عن شهر مايو الماضي، بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً.



وذكر المركز أنه خلال الشهر الجاري سيضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة، وتؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق على أغلب فترات الشهر، وتظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكوّن السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، فيما تزداد فرص تكوّن السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر، والتي قد يتخللها سقوط أمطار.



وأشار إلى أن نسبة الرطوبة في الهواء ستقل قليلاّ خلال هذا الشهر مقارنة بشهر مايو، وخاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكّل الضباب والضباب الخفيف، ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني من الشهر.

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