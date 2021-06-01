المصنفة رقم 1 عالميا تزور مجلس دبي الرياضي ذهب "آسيا للملاكمة" يزين أعناق ملاكمات كازاخستان



زارت مقر مجلس دبي الرياضي الأسطورة الهندية مانجت تشونغنيجانغ ماري كوم المصنفة الأولى على العالم في وزن الذبابة الخفيف الحاصلة على برونزية أولمبياد لندن 2012 وحاملة لقب بطولة العالم للسيدات ست مرات، ولقب البطولة الآسيوية خمس مرات، والتي أصبحت أشهر ملاكمة في العالم حاليا حيث أنتجت عنها شبكة نيتفلكس التلفزيونية العالمية فيلمًا يحمل اسمها (ماري كوم) ويعرض قصة حياتها التي تحولت من الفقر إلى النجومية في عالم الملاكمة.

وكان في استقبال ماري كوم ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس وفوزية فيردون رئيسة قسم رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي وعمر الكندي أخصائي أول الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة مدير بطولة آسيا للملاكمة، حيث تجوّلت في مقر المجلس كما تلقت هدية المجلس وهي النسخة الإنجليزية من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وقدمت بطلة العالم الشكر والتقدير لإمارة دبي على توفير جميع سبل النجاح لبطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات التي اختتمت يوم أمس وقالت إن البطولة كانت معرضة للإلغاء بسبب جائحة كوفيد 19 وانتشارها الكبير في الهند، لكن تنظيم البطولة في دبي أنقذها من الإلغاء ومنح الملاكمين والملاكمات الفرصة للمشاركة فيها كونها الإعداد الأمثل لهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

كما عبّرت ماري كوم عن سعادتها بالتواجد في دولة الإمارات وزيارة دبي، وعن انبهارها بمستوى الأمان والراحة والسعادة التي تميز الحياة فيها، كما أكدت أن تواجد أكثر من 200 جنسية في دبي وكذلك حرية جميع الأديان والعيش بسلام فيها يجعلها المكان الأفضل لإطلاق أية مشاريع رياضية فيها ويسرها أن تكون مقرا لأكاديميتها للملاكمة التي ستكون مشروعا مثاليا لمرحلة ما بعد اعتزال الملكمة خصوصا أنها أكبر ملاكمة حاليا وستكون مشاركتها المقبلة في أولمبياد طوكيو الأخيرة لها في مشاورها كملاكمة.

هيمنة كازاخستانية على الميداليات الذهبية

هيمنت ملاكمات كازاخستان على الميداليات الذهبية في النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021 التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو 2021، ونظمها الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وأقيمت منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وفي ختام منافسات السيدات في بطولة آسيا للملاكمة حصدت الملاكمات الكازاخستانيات على 8 ميداليات ذهبية من أصل 10 في نهائي السيدات، فيما حققت كل من أوزبكستان والهند ميدالية واحدة لكل منهما.

وتوج الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الأوزان كل من سعادة أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، والمجرية استفان كوفاكس الأمين العام للاتحاد الدولي للملاكمة، ويوسف الكاظم نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة - عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للملاكمة، ساكن بولاتوف نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة، وعلي تاكليف عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للملاكمة.

كما شارك في التكريم محمد بو خاطر رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة – رئيس مجلس إدارة اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي - نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، حسن الحمادي أمين عام اتحاد الإمارات للملاكمة، عمر الكندي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة مدير البطولة، راشد المطروشي عضو مجلس غدارة الاتحاد الآسيوي للملاكمة، وليد جرار المندوب الفني للاتحاد الدولي للملاكمة، وسيفلين جوسلان نائب رئيس لجنة الحكام الدولية.

وتوجت الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا المصنفة ثانية على مستوى العالم بالميدالية الذهبية في وزن الذبابة الخفيف (45 – 48 كيلوغرام) بعدما تمكنت من الفوز على الأوزبكية غولاسال سولتوناليفا، واستطاعت ألوا التي خاضت أكثر من 130 نزالًا خلال مسيرتها الرياضية أن ترد الدين إلى غولاسال التي هزمتها في بطولة العالم لملاكمة للسيدات أولان أودي 2019 في روسيا، حيث تمكنت من تطوير قدراتها القتالية واستخدمت الضربات السريعة في النزال الأخير لتنهي النزال بفوز كبير.

كيزيباي تختطف اللقب من بطلة العالم

توجت الكازاخستانية ناظم كيزايباي بالميدالية الذهبية في وزن الذبابة (48 – 51 كيلوغرام) بعدما تغلبت على بطلة العالم الهندية ماري كوم، وفي وزن (51 – 54 كيلوغرام) فازت الكازاخستانية دينا زولامان المصنفة الأولى على مستوى العالم في وزنها بالميدالية الذهبية بعدما تغلبت على الأوزبكية سيتورا شوغداروفا، وحصدت الملاكمة الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا الميدالية الذهبية في وزن الريشة (54 – 57 كيلوغرام) بعد تغلبها على الكازاخستانية فلاديسلافا كوكتا، لتكون بذلك ثاني ملاكمة تحصل ميدالية ذهبية لدولة أوزباكستان في تاريخ بطولة آسيا للملاكمة للسيدات حيث كانت الميدالية الذهبية الأولى للملاكمة جوزال إيسماتوفا عام 2017 التي توفت في وقت سابق من هذا العام عن عمر يناهز 25 عامًا.

وفازت الكازاخستانية ريما فولوسينكو بالميدالية الذهبية في وزن الخفيف (57 – 60 كيلوغرام)، حيث نجحت في التغلب على الملاكمة الإندونيسية هوشواتون حسنه الحاصلة على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018.

وفازت الكازاخستانية ميلانا سافرونوفا بالميدالية الذهبية في وزن الوسط الخفيف (60 – 64 كيلوغرام) بعدما تغلبت على الهندية لالبواتسايي، كما فازت الكازاخستانية فالنتينا خالزوفا بالميدالية الذهبية بعد تغلبها على الأوزبكية نافاخور خميدوفا في وزن الوسط (64 – 69 كيلوغرام)، وحصلت فالنتينا على ذهبية بطولة العالم للسيدات أستانا 2016، وفضية بطولة النخبة للسيدات هوشي 2017.

وفازت الهندية بوجا راني بالميدالية الذهبية في وزن (96 – 75 كيلوغرام) بعد تغلبها على الأوزبكية مافلودا موفلونوفا، فيما فازت الكازاخستانية فاريزا شلتي بالميدالية الذهبية في وزن الثقيل الخفيف (75 – 81 كيلوغرام) بعد تغلبها على الأوزبكية روزميتوفا سوخيبا، وفازت الكازاخستانية لازات كونجيبيفا بالميدالية الذهبية في وزن الثقيل (+81 كيلوغرام) بعد تغلبها على الهندية أنوباما.