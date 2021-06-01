هاكاسان أبوظبي يقدم قائمة "رحلة كانتونيز" الجديدة كلياً في قصر الإمارات

أطلقت هاكاسان أبوظبي ، وجهة تناول الطعام المرموقة في العاصمة في قصر الإمارات ، قائمة "رحلة كانتونيز" الجديدة كلياً. حيث يدعو المطعم الكانتوني العالمي الشهير سكان العاصمة وزوارها اكتشاف حقيقي لمطبخ يوي. تشتهر القائمة الجديدة ، المشهورة بثرائها وتنوعها ، بمزج الوصفات التقليدية بلمسة عصرية تضفي أجواء الفخامة الديكورات الداخلية الأنيقة أجواء الفخامة وتقدم مجموعة مختارة من المشروبات وخدمة المائدة بأسلوب راقي. أعدت القائمة بمكونات محلية من قبل فريق من الطهاة ذوي الخبرة ، ويقدم المطعم الكنتوني الحائز على الجوائز عروض الصيفية الاستثنائية. بدءًا من الأول من يونيو ، ستتوفر قائمة "رحلة كانتونيز" يوميًا من الساعة 6 مساءً حتى 8 مساءً ، جنبًا إلى جنب مع قائمة هاكاسان الإنتقائية الشهيرة بالإضافة برانش يوم الجمعة.

وتشمل قائمة "رحلة كانتونيز" أربعة الأطباق لذيذة الموفرة تأخذ للضيوف في رحلة طهي على طول جوانجدونج ،والتي تبدأ بحساء زلابية مطهو مرتين مع الزعفران الدافئ ، يليه طبق هاكاسان المميز ولفائف الخس مع الشمندر واليقطين والكرفس بالإضافة الى الطبق الاساسي وروبيان النمر المقلي أو الدجاج المغذي بالذرة في صلصة المرميت أو الكوسة العضوية المقلاة مع أوراق الزيتون مع زبدة الكينوا المطبوخة على البخار، وتختتم الوليمة بمذاق حلو مع من البندق والشوكولاتة الماندرين بتكلفة 288 درهماً للشخص.

تماشياً مع للاستدامة العالمية ، تم تنسيق القائمة خصيصًا من قبل الشيف التنفيذي لي باستخدام مكونات من مصادر محلية مثل سرطان البحر الأزرق والروبيان البري والدجاج الذي يتغذى بالذرة والخضروات العضوية لضمان النكهات الأصيلة والصحية طوال تجربة تناول الطعام بأكملها.

كما يتألق هاكاسان أبو ظبي بإطلالة مذهلة على أشهر معالم العاصمة أبوظبي بأجواء ساحرة ومريحة مقترنة بالطعام اللذيذ حيث تجسد قائمة "رحلة كانتونيز" المميزة تجربة إستثنائية من النكهات الكانتونية مع لمسة محلية خاصة.