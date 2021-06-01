الريم للضيافة الإماراتية تشارك في فعاليات معرض الفنادق في دبي

أعلنت شركة "الريم للضيافة" الإماراتية عن مشاركتها في فعاليات "معرض الفنادق" في دبي الذي يعتبر أكبر وأضخم حدث تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 31 مايو إلى 2 يونيو 2021.

و قال السيد مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة :" تأتي مشاركة " الريم للضيافة" في المعرض للكشف عن الخدمات النوعية التي تزودها للفنادق بدءاً من الأثاث والمفارش والوسائد والأغطية وأدوات الاستخدام الشخصي، وأدوات الطعام، والأدوات المكتبية وأقلام الكتابة وكل ما يلزم الغرف الى جانب عربات نقل وتوصيل الحقائب ومستلزمات الغرف وأزياء العاملين في مختلف المرافق الفندقية، وتزويد الفنادق بالقفازات وأقنعة الوجه و مواد التعقيم الشخصي، حيث تتميز المنتجات التي نوفرها بالجودة العالية ، والشعور بالفخامة والرفاهية".

وأضاف السركال:" يعتبر"معرض الفنادق" حدثاً هاماً لتعزيز تواجدنا كشركة وطنية إماراتية في السوق المحلي ، والتعريف بمنتجاتنا لدى أكبر عدد من الشركات الفندقية التي تحرص على التواجد واكتشاف كل جديد بما يتعلق بمنتجات وأدوات وخدمات الغرف ، حيث نوفر جميع هذه المنتجات بجودة عالية ، ويمكننا تلبية جميع الكميات وبأسعار تنافسية ، الأمر الذي سيعزز من مكانتنا بالسوق المحلي".

وذكر السركال أن القطاع الفندقي بالدولة يعاود التعافي والنمو متجاوزاً تأثيرات تفشي جائحة كورونا المستجد وما سببته من تأثيرات سلبية على القطاع، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مزيد من الفنادق الجديدة وضخ آلاف الغرف الفندقية بالسوق المحلي، الامر الذي يشكل مناسبة هامة للترويج والتعريف بمنتجاتنا وخدماتنا، والتعاون مع الفنادق لتزويدها بأحدث وأفضل المنتجات والسلع الفندقية".

وأوضح أن شركة " الريم للضيافة" تقدم خدماتها لشركات الطيران حيث توفر لهم أزياء الطواقم الجوية ، والمفارش والأغطية والأطباق وأدوات الطعام وأدوات الاستخدام الشخصي التي تقدم في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

وأفاد أن الشركة توفر أيضاً الأغطية والمفارش والأسرة و عربات نقل الأدوات والمفارش والملابس و أدوات الاستخدام الشخصي وأدوات الطعام، وملابس الاطباء والممرضين في المشافي والعيادات .

ولفت السركال إلى أن شركة " الريم للضيافة" تعتزم تعزيز مكانتها كشركة اماراتية مزوّدة لمختلف الخدمات والادوات والمستلزمات للفنادق وشركات الطيران والمشافي والعيادات، مشيراً إلى حرص الشركة على الجودة العالية لمنتجاتها و توفيرها بأسعار تنافسية، وتلبية احتياجات العملاء بأسرع وقت .