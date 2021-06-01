الامارات | ضبط 120 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية بقيمـة 30 مليـون درهـم في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 120 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية بقيمـة 30 مليـون درهـم في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنـت القيـادة العامـة لشرطـة عجمـان من ضبط ما يقارب 120,000 قطعة مقلـدة، تبلغ قيمتها 30 مليون درهــم .

وقال خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية ، أنه ورود بـلاغ إلـى إدارة التحريات والمباحث الجنائية من بعض الشركات العالمية تفيد بوجود مجموعة من المحلات التجارية بإمارة عجمان تقوم بتخزين وبيع البضائع المقلدة والتي تحمل العلامة التجارية للماركات العالمية ، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق عمل للتحري والبحث من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لضبط وتفتيش الأشخاص والمحلات التجارية حيث تم ضبط عدة بضائع مقلدة لماركات عالمية ، منهـا منتجـات جلديـة وملابس، واكسسوارات ،وساعـات ، ونظارات ، لماركـات عالمية ، وعليه تمت مصادرة السلع قانوناً مع اتخـاذ الإجراءات القانونية الرادعـة بحـق المخالفيـن.

وأكد خالد النعيمي أن شرطة عجمان تضع نصب عينيها حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة كل ما من شأنه الإضرار بمصلحة اقتصاد الدولة ، وتتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة مروجي البضائع المقلدة ، وستواصل جهودها في التصدي للممارسات السلبية التي قد يتجه إليها البعض من أجل تحقيق ربح سريع من خلال تداول وبيع السلع المقلدة دون الاهتمام بالضرر الذي سيقع على أصحاب تلك العلامات التجارية ، مضيفاً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل يحتال بتقليد الماركات أو ارتكاب جرائم الغش التجاري، والعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

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