جمعية للصداقة البرلمانية مع «الشورى السعودي»

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض(الاتحاد)

وقع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس على مشروع اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين، وذلك ترسيخاً وتتويجاً لعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتأكيداً على المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وتعد جمعية الصداقة البرلمانية الإماراتية السعودية أول جمعية صداقة ينشئها المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه قبل قرابة خمسة عقود مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، وذلك ترسيخًا لعلاقات التعاون بين البلدين لا سيما في مجال تطوير العلاقات البرلمانية، وتعبيراً عن الرغبة المتبادلة في تطوير أسس التفاهم، والحوار، وتنمية العلاقات الثنائية بينهما.

وأكد معالي صقر غباش أن إنشاء جمعية الصداقة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي، يأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية المتميزة واستكمالاً لأوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في الصُعد كافة والمجالات، بما يحقق المزيد من أوجه التعاون والتكامل البرلماني بين البلدين الشقيقين، وأن العلاقات البرلمانية الممتدة بين المؤسستين من خلال تفعيل أهداف جمعية الصداقة البرلمانية.