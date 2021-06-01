مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ«منار الإيمان»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان(وام)-

أسهم «بنك دبي الإسلامي» بمليون درهم دعماً لبرامج ومشاريع مؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان، والتي بدورها تقوم بتوزيعها على الأسر المتعففة والمرضى وذوي الدخل المحدود من خلال مشاريعها العديدة ضمن حملة «خيركم يصلهم».

وتوجه ناصر علي الجنيبي المدير التنفيذي للمؤسسة بالشكر لبنك دبي الإسلامي، وأعرب عن امتنان المؤسسة للدور الإنساني الذي يلعبه البنك في إطار اهتمامه بخدمة المجتمع، واستشعار المسؤولية تجاه جميع الفئات والشرائح المجتمعية، والتي تعكس الدور الفاعل والتعاون المتميز لمؤسسات الدولة في هذا الشأن.