«كهرباء الشارقة» تفتح برنامج المنح الدراسية للمتفوقين

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن فتح باب التسجيل لبرنامج المنح الدراسية لطلاب وطالبات الثانوية المتفوقين للدراسة في جامعة الشارقة والجامعة الأميركية بالشارقة حتى 31 أغسطس 2021.

وأكدت خولة بن هده رئيسة قسم المنح الدراسية، أن برامج المنح الدراسية للطلبة والطالبات المواطنين المتفوقين يأتي في اطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم الطلاب المتفوقين وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية.

وتمنت التفوق والنجاح لطلاب وطالبات الثانوية العامة الناجحين والمتفوقين، مؤكدة أن الهيئة مستمرة في تقديم المنح الدراسية ودعم ومساندة الطلاب والطالبات المتوفقين.