«مسحة الأنف» شرط دخول «إمسات»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة المقبلين على أداء اختبار الإمارات القياسي «إمسات» إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR (مسحة الأنف)، على ألا تتجاوز مدتها 48 ساعة من موعد الاختبار، وذلك وفقاً للبروتوكول الصحي وتعليمات الجهات الصحية. ويفترض بالطلبة توفير النتيجة عبر تطبيق الحصن/صحة، وفي حال وجود نتيجة إيجابية، يجب التأكد من توفير نتيجتين سلبيتين متتاليتين للفحص قبل أداء الاختبار، وفق ما ذكرت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها على تويتر.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الموعدين الأخيرين لتأدية اختبار الإمارات القياسي لطلبة الثاني عشر محددان في الخامس والثاني عشر من شهر يونيو 2021. ويعتبر «إمسات» اختبار القبول الجامعي اختباراً إلكترونياً معيارياً لتقييم مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمفاهيم في نهاية الحلقة الدراسية الثالثة لمواد دراسية محددة.

ويعد الاختبار إلزامياً لطلبة الثاني عشر سواء الإماراتيين وغير الإماراتيين، ويطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الدولية الخاصة.

ويقيس اختبار «إمسات» معلومات ومهارات طلاب الصف الثاني عشر بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال الى مرحلة التعليم العالي. وتعطي هذه الاختبارات أصحاب القرار معلومات في مرحلة التسجيل بالجامعة، وهو اختبار مطلوب لقبولهم في الجامعات والبعثات الخارجية والمنح الدراسية.

تعليمات

حددت الوزارة مجموعة تعليمات يتطلب من الطالب الالتزام بها، منها التأكد من استكمال التسجيل للاختبارات والحصول على تذكرة لكل اختبار حسب اليوم الذي حدده الطالب لأداء الاختبار، والتأكد من طباعة تذكرة الاختبار، وقراءة كافة التعليمات الموجودة عليها وكذلك التأكد من موقع مركز الاختبار والتاريخ والوقت. وعلى الطالب التأكد من إحضاره للنسخة الأصلية لهويته الإماراتية وكذلك نسخته الورقية من تذكرة الاختبار. ومن التعليميات أيضاً التواجد في مركز الاختبار قبل الموعد بـ 15 دقيقة على الأقل، والتأكد من أنه في قاعة الاختبار الصحيحة، وأن يجيب على جميع فقرات الاختبار، وفي حال واجهه أي عطل فني في جهازه يستطيع إخبار المسؤول في قاعة الاختبار فوراً. وبعد الانتهاء من الاختبار ستصل الطالب رسالة نصية بتوفر نتائج الاختبار علماً بأن نتيجة اختبار الطالب تظهر بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ تقدمه للاختبار، ولن يتم نشر أي نتائج أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وفي حالة وجود أي استفسار يتم التواصل عبر القنوات الصحيحة.