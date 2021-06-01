«السلامة الغذائية» تستطلع آراء مربي الثروة الحيوانية

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية إلى المشاركة في استبيان عن «المعرفة، المفاهيم والممارسات المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية بين مُلاك المزارع والعزب والعاملين بها».

وجاء الاستبيان في 15 سؤالاً متنوعاً يغطي كل ما يتعلق باستخدام المضادات والحصول عليها وآلية استقاء المعلومات وغير ذلك.

وبينت الهيئة أن ظاهرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، هي ظاهرة طبيعية، حيث تفقد البكتيريا حساسيتها إزاء تأثير المضادات الحيوية، التي كانت تعمل ضدها وتحد من أمراضها.

وأشارت إلى أن الاستخدام المفرط وغير العلمي للمضادات الحيوية يؤدي إلى تزايد حدوث وانتشار هذه الظاهرة، والتي تعتبر من أخطر التهديدات للصحة العامة محلياً وعالمياً.

وأوضحت على موقعها بأنه لوحظت ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية في منطقة أبوظبي من خلال خدمات التشخيص الروتينية التي تقدمها هيئة أبوظبي للسلامة الغذائية لقطاع الثروة الحيوانية خلال السنوات الماضية، وقد لوحظت هذه المقاومة في أنواع متعددة من البكتريا ضد مجموعات مختلفة من المضادات الحيوية.

وذكرت أن جمع المعلومات من الفئات الرئيسية التي تستخدم المضادات الحيوية، من أطباء بيطريين ومُلاك المزارع والعزب والعاملين بها، يعتبر أمراً بالغ الأهمية لتحديد عوامل الخطر المرتبطة بتطوير مقاومة المضادات الحيوية في المنطقة.

وأكدت أن الهدف من نتائج هذا الاستبيان سيتم استخدامها لأغراض التحسين والتطوير والدراسات، ولن يتم نشر أية بيانات شخصية للمستجيبين لهذا الاستطلاع.

ويبدأ الاستبيان ببيان الاسم وهو اختياري، والمنطقة بالإمارة والمستوى التعليمي، وإن كان هناك حضور أي دورة تدريبية في المجال البيطري؟ والاختيار بين نعم ولا، وما هي أنواع الحيوانات التي تقوم بتربيتها «الأبقار، والأغنام، والماعز، والجمال، والدواجن، أو حيوانات أخرى».

كما تناول الاستبيان سؤالاً حول: في حالة اكتشاف الحيوانات المريضة، ماذا تفعل؟ وتحديد الخيارات بين أخذ الحيوان المريض إلى المستشفى البيطري، أم أخذ الحيوان المريض إلى أقرب صيدلية، أم القيام بتطبيب الحيوانات وفقاً لخبرات المربي، أو الانتظار حتى تتعافى الحيوانات دون تدخل، أو إجراءات.

كما تناول الأسس التي تعتمد عليها في تشخيص أمراض الحيوان، والاختيار بين متعدد ويشمل الخيار «الطبيب البيطري، والفني البيطري، والخبرة الذاتية، تشخيص عمال المزرعة، أم عدم الاهتمام بالتشخيص وتركز على العلاج، أو الاعتماد على خبرات الآخرين، أو طرق أخرى.

أنواع

تضمن الاستبيان أسئلة عن مدى تعرف المربي على أنواع المضادات الحيوية.

كما تضمن سؤالاً حول استخدام الأدوية البيطرية بهدف الوقاية قبل الإصابة بالمرض .. وأيضاً هل تستخدم- كمربٍ- الأدوية البيطرية بهدف الحصول على إنتاج أكبر.

ويستفسر الاستبيان حول مدى الاعتقاد بأن المضادات الحيوية فعالة في علاج الأمراض الناتجة عن «الإصابة بالبكتيرية والفيروسات، الفيروسات فقط، البكتيرية فقط، أو عدم المعرفة».

كما يطرح الاستبيان سؤالاً حول أي من المضادات الحيوية أدناه تعتقد أنها فعالة في علاج أمراض الحيوانات البكتيرية؟ وتشمل 7 أنواع «الجنتاميسين، وتتراسايكلين، والأمبيسلين، والستربتومايسين، وميثوبريم، وإينروفلوكساسين، والكلورامفينيكول، كل ما ذكر، أخرى».

تكلفة

يستطلع الاستبيان الرأي حول «في حالة ارتفاع تكلفة شراء المضادات الحيوية، ماذا تفعل كمربٍ، والاختيار بين 6 بدائل، وهي: استخدام الجرعة الموصى بها، تقليل الجرعة، علاج فقط الحيوانات المصابة بشدة، تبحث عن المضادات الحيوية الأقل سعراً، لا تقوم بعلاج الحيوانات، بدائل أخرى «كيفية اختيار المضاد الحيوي المناسب للعلاج، والاختيار بين «اعتماداً على وصفة من الطبيب البيطري المعالج، واعتماداً على الخبرة الذاتية، واعتماداً على معلومات مأخوذة من الإنترنت، أو اعتماداً على خبرات الآخرين، أو من مصادر أخرى».

وأخيراً كيفية الحصول على المضادات الحيوية، من المستشفى البيطري، أم من الصيدلية البيطرية.