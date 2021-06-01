اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | «صحة» توفر 60 مركزاً لتقديم لقاحي «سينوفارم» و«فايزر»

0 نشر
أبوظبي ■ الامارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» توفر 60 مركزاً لتقديم لقاحي «سينوفارم» و«فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ودائرة الصحة في أبوظبي، أمس، أنه لايزال في إمكان أفراد المجتمع تلقي جميع جرعات لقاحي «سينوفارم» و«فايزر-بيونتيك» في أكثر من 60 مركزاً ومنشأة عبر شبكة «صحة». ويمكن للراغبين تلقي الجرعتين الأولى والثانية من لقاحي «فايزر-بيونتيك» و«سينوفارم» أو الجرعة المعززة من لقاح «سينوفارم» في جميع مراكز «صحة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا