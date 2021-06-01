الامارات | «صحة» توفر 60 مركزاً لتقديم لقاحي «سينوفارم» و«فايزر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» توفر 60 مركزاً لتقديم لقاحي «سينوفارم» و«فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ودائرة الصحة في أبوظبي، أمس، أنه لايزال في إمكان أفراد المجتمع تلقي جميع جرعات لقاحي «سينوفارم» و«فايزر-بيونتيك» في أكثر من 60 مركزاً ومنشأة عبر شبكة «صحة». ويمكن للراغبين تلقي الجرعتين الأولى والثانية من لقاحي «فايزر-بيونتيك» و«سينوفارم» أو الجرعة المعززة من لقاح «سينوفارم» في جميع مراكز «صحة».

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