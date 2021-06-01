الامارات | شرطة أبوظبي تحذّر من قيادة «السكوتر» من دون وسائل حماية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذّر من قيادة «السكوتر» من دون وسائل حماية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي من استخدام الدراجات الكهربائية (السكوتر) في الطرق العامة، دون ارتداء وسائل الحماية والسلامة اللازمة، ما يشكل خطورة بالغة، قد تؤدي إلى وقوع الحوادث الخطرة.

ودعت الآباء إلى تحمل مسؤوليتهم في مراقبة الأبناء أثناء استخدام «السكوتر»، موضحة أن استخدامه يكون في الأماكن الآمنة المخصصة له، وبعيداً عن الطرق العامة، مع الحرص على الالتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية، مثل خوذة الرأس، وواقي الركبتين والمرفقين.

وأكدت أن «السكوتر» تعد وسيلة محببة للأطفال والمراهقين، لكنها تدق ناقوس الخطر في حال انتهاء بطارية الجهاز، لأنه يتوقف فجأة، ما يؤدي إلى تقييد حركة المستخدم بفعل القصور الذاتي، وهذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وأيضاً فإن الحركات الدائرية المفاجئة التي يقوم بها بعض الأطفال قد تؤدي إلى فقدان الاتزان لبعض اللحظات، ما يؤدي إلى الحوادث والكدمات.

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