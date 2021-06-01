الامارات | شرطة الشارقة تحذّر من مخاطر الابتزاز الإلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحذّر من مخاطر الابتزاز الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة توعية إلكترونية لمدة شهر، تحت عنوان «احذر مخاطر الابتزاز الإلكتروني»، بهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول خطورة الابتزاز الإلكتروني، وتجسيداً لإستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، العقيد عمر أحمد أبو الزود، إن الحملة تهدف إلى توعية شرائح المجتمع، وتعريفهم بالمخاطر التي قد تواجههم في حال تعرضهم للابتزاز الإلكتروني، وحثهم على أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأشخاص الغرباء أو مجهولين الهوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الحملة تتضمن توعية متنوعة لمكافحة هذا النشاط غير المشروع بثلاث لغات (العربية، والإنجليزية، والأوردو)، تحمل شرحاً وافياً حول كيفية الحماية من الابتزاز الإلكتروني، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشاشات العرض الإلكترونية في حافلات هيئة الطرق والمواصلات، ووسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية والذكية.

وطالب أبو الزود، أفراد المجتمع بالحذر في التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد عليهم باتخاذ الإجراءات التي تكفل حمايتهم من التعرض للتهديد أو الابتزاز الإلكتروني بأي شكل من الأشكال، وعدم قبول التواصل مع الغرباء غير الموثوق بهم، أو إرسال أي صور أو بيانات خاصة أو حساسة.

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