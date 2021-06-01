الامارات | «ببغاء» يقود شابين إلى المحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «ببغاء» يقود شابين إلى المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت محكمة العين الابتدائية شاباً بأن يؤدي لآخر مبلغ 3000 درهم، قيمة ببغاء اشتراه الأول من الثاني ولم يسدد ثمنه، مشيرة إلى تغيب المحكوم عليه عن جلسة أداء اليمين الحاسمة، رغم إعلانه، لذلك يُعد ناكلاً باليمين.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى، طالب فيها بإلزام شاب آخر بدفع 3000 درهم قيمة ببغاء تم بيعه بمبلغ مؤجل السداد، مشيراً إلى أن المدعى عليه اشترى منه ببغاء (كاسكو) بـ3000 درهم، وتعهد بسداد ثمنه لاحقاً، إلا أنه راح يماطل ولم يلتزم بالسداد، وقدم سنداً لدعواه، صورة من محادثة عن طريق برنامج «واتس أب».

وخلال نظر الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي، حضر المدعي، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، وتم تأجيل الدعوى لحضور المدعى عليه لتوجيه اليمين الحاسمة، وفي الجلسة المحددة تغيب المدعى عليه عن الحضور أيضاً.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من الأوراق أن المدعي ارتكن في إثبات دعواه إلى اليمين الحاسمة الموجهة منه إلى المدعى عليه، والتي توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، وقبلت المحكمة توجيهها إليه، ولكن المدعى عليه تخلف عن الحضور.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 3000 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات القضائية.

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