الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسيط

يلعب صانع ألعاب أجنبي في أحد أندية دوري الخليج العربي دور وكيل لاعبين، إذ قدم أسطوانات مدمجة لمجموعة لاعبين من أصدقائه في الدوري البرازيلي، للاحتراف في النادي الذي يلعب له حالياً، كما بدأ تسويق هؤلاء اللاعبين في أندية أخرى، سبق أن لعب لأحدها قبل موسمين.

إشعار

فوجئ ذوو طلبة بمدرسة خاصة في دبي بإشعار، عبر البريد الإلكتروني، من إدارة المدرسة، يفيد بأنه سيتم تحويل أبنائهم إلى الدراسة عن بعد خلال العام الدراسي المقبل، على الرغم من ممارسة الدراسة بنظام التعليم «الهجين» خلال العام الجاري!

مسجد

دعا سكان بالمنطقة المقابلة للقصباء في الشارقة إلى إقامة مسجد إضافي بالمنطقة الترابية، خلف محطة «أدنوك» في شارع الخان، لمواكبة النمو السكاني في تلك المنطقة، واضطرار البعض للسير مسافات طويلة عبر المساحات الترابية للوصول إلى أقرب مسجد.

مكتبة

أعطى قارئ شركة تصنيع أثاث صورة مكتبة، وطلب عمل نسخة منها، فصنعت له الشركة شكلاً مختلفاً، وأقنعته به. وعند التركيب، وجد أن المكتبة بها أخطاء فادحة، لكن الشركة رفضت الاعتراف بالأخطاء، فاضطر للاستغناء عنها، بعدما دفع ثمنها.

عروض

طالب مستهلكون بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والمتاجر التي تعلن عن عروض خاصة، إذ يسمح بعضها بتجاوز الطاقة الاستيعابية لعدد الزبائن، والتسبب في تكدسهم بأعداد كبيرة داخلها، بالمخالفة لإجراءات مواجهة «كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news