الامارات | محاكم دبي تحقق 99.74% في تسجيل الدعاوى عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم دبي تحقق 99.74% في تسجيل الدعاوى عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت محاكم دبي عن نجاح إدارة إسعاد المتعاملين في تحقيق نتائج إيجابية، تتمثل في نظام تسجيل الدعاوى عن بُعد، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 99.74% في القضايا المسجلة إلكترونياً، ما يمثل دفعة قوية للجهود التي تبذلها الدائرة لتقليل عدد المراجعين، وتذليل جميع الصعوبات لإسعاد المتعاملين، والارتقاء بجودة وكفاءة وموثوقية الخدمات القانونية والقضائية.

وأفاد رئيس قسم الخدمات المركزية في محاكم دبي، خالد محمد صالح الشحي، بتسجيل 19 ألفاً و272 قضية في قسم الخدمات المركزية، و3331 قضية في قسم خدمات الأحوال الشخصية.

وأكد حرص محاكم دبي على توفير خدمات تسجيل القضايا إلكترونياً، يتم من خلالها تسجيل جميع أنواع قضايا المحكمة الابتدائية، وقضايا محكمة الاستئناف، وقضايا محكمة التمييز، والقضايا العقارية والتجارية والعمالية والمدنية والأحوال الشخصية، ومحكمة التنفيذ، ومركز التسوية الودية للمنازعات، إضافة إلى تسجيل أمر على عريضة بجميع أنواعها، والحجوزات التحفظية، والأمور المستعجلة، دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم، كما يتيح لمكاتب المحاماة والمتقاضين تسجيل القضايا إلكترونياً، وتدوين كل تفاصيلها، وتحميل الأوراق الثبوتية وإرسالها إلكترونياً إلى محاكم دبي، دون الحضور إلى المبنى للقيام بهذه المهمة.

وأضاف أن محاكم دبي حريصة على تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات ذكية، وذلك للتيسير على المتقاضين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، لضمان الدقة والسرعة في تنفيذ الطلبات، ولتعزيز التحول الإلكتروني في تسجيل القضايا، لتوفير الخدمات على مدار الساعة، ورفع كفاءة العمل، وتحسين جودة وسرعة إنجاز الخدمات.

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