الامارات | حجز مواعيد تلقّي لقاح «كوفيد-19» في دبي عبر «واتس أب»

شكرا لقرائتكم خبر عن حجز مواعيد تلقّي لقاح «كوفيد-19» في دبي عبر «واتس أب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الصحة بدبي خدمة حجز مواعيد تلقي جرعة لقاح «كوفيد-19»، من خلال تطبيق «واتس أب»، إلى جانب تطبيق DHA المخصص للهواتف الذكية، ورقم هاتف المساعدة 800342 المخصص لمن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً حتى يتمكنوا من حجز موعدهم لتلقي اللقاح.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الاستثنائية المستمرة لحكومة دبي لاستكمال تطعيم جميع سكان الإمارة المؤهلين خلال الفترة المقبلة، وضمن إحدى أسرع حملات التطعيم على مستوى العالم.

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة عبر تطبيق «واتس أب» على مدار الساعة من خلال إضافة رقم هاتف المساعدة 800342 إلى قائمة الاتصال في هواتفهم، وإرسال كلمة «مرحباً» عبر تطبيق «واتس أب» لحجز مواعيد تلقي جرعة التطعيم، شريطة توافر رقم السجل الطبي MRN لصاحب الطلب لإجراء عملية الحجز المسبق، كما يمكن للمتعاملين اختيار مركز التطعيم الذي يناسبهم وتحديد التاريخ والموعد، مع إمكانية تعديل تلك الخيارات، ومن ثم يتلقى المتعامل رسالة تأكيد تحتوي على اسم المركز والتاريخ والموعد المحدد لتلقي اللقاح.

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