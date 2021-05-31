وفد «الوطني» برئاسة صقر غباش يصل إلى السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

وصل وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية للمجلس خلال الفصل التشريعي السابع عشر، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، ونائبه معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، وعدد من ممثلي مجلس الشورى.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي كلا من: حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، ومعالي د.علي راشد النعيمي، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وصابرين حسن اليماحي، وسمية عبدالله السويدي، ويوسف عبدالله البطران، وحميد علي العبار الشامسي، وسهيل نخيرة العفاري، ومحمد أحمد اليماحي، و الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوطني الاتحادي اليوم الاثنين جلسة مباحثات مع مجلس الشورى السعودي، وتوقيع مذكرة تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين، ولقاء عدد من المسؤولين.