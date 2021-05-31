عبدالله بن زايد يترأس اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة. جرى خلال الاجتماع الذي عقد - عبر تقنية الاتصال المرئي - استعراض مبادرة «الحالمون الأوائل» التي أطلقتها اللجنة مؤخراً بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وتهدف إلى تسليط الضوء على قصص الشخصيات التي كان لها التأثير الأكبر على مسيرة دولة الإمارات.. كما تم بحث مستجدات برامج العمل وحجم الإنجاز منذ الاجتماع الأخير للجنة. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل الاجتماع بأعضاء اللجنة.. مشيداً بجهودهم وحرصهم على العمل بروح الفريق الواحد وإطلاق المبادرات النوعية والمبتكرة وفقاً للركائز الرئيسية للأنشطة الخاصة بعام الخمسين. وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمتلك اليوم رصيداً زاخراً بالإنجازات التنموية التي حققتها على مدار خمسة عقود، وتتطلع خلال الخمسين عاماً المقبلة إلى مضاعفة الجهود ومواصلة مسيرة التميز والريادة، وصولاً إلى أن تصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها عام 2071. وأضاف سموه أن جهود القادة المؤسسين أرست دعائم نهضة الوطن وتطوره على مختلف الأصعدة.. مؤكداً أن الاحتفالات باليوبيل الذهبي للاتحاد ستتضمن حزمة من المبادرات المبتكرة التي تعكس روح الاتحاد وقيمه السامية، قيم التسامح والتعايش والخير والعطاء الإنساني، التي شكلت ركائز أساسية في مسيرة دولة الإمارات، كما ستعبر عن تطلعاتها للمستقبل وطموحها الكبير لتحقيق الريادة العالمية. وأشاد سموه بمبادرة «الحالمون الأوائل» التي أطلقتها اللجنة بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب. حضر الاجتماع.. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة، وسعيد محمد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وريم يوسف الشمري المدير التنفيذي لشؤون الإعلام الاستراتيجي بجهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة سعيد محمد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وسميرة مرشد الرميثي وكيل المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة.