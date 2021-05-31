سيسكو تكشف عن حلول لتبسيط الأمان في مختلف الأجهزة والشبكات والتطبيقات

كشفت سيسكو، الشركة الرائدة في مجال أمن الشركات، اليوم عن خدماتها الأمنية الجديدة استمراراً في رحلتها لتعزيز وتبسيط وتوفير حلول الأمن الشاملة للمستخدمين والأجهزة والشبكات والتطبيقات والبيانات. وتعمل الخدمات المعلن عنها اليوم على تحسين عملية الاكتشاف والاستجابة الموسعة (XDR) مع قدرة اطلاع أكبر على شبكات الشركة ونقاط النهاية والسحابة. وتوسع الخدمات المبتكرة الجديدة رؤية سيسكو لبنية خدمات الوصول الآمن الموسعة (SASE) من خلال الاكتشاف المحسّن للتهديدات في السحابة وتوفير أمان الشبكة بطريقة جديدة وتبسيطه. وتواصل سيسكو تبسيط عمليات أمان العملاء والشبكات وتقنية المعلومات، مما يُمكّن الشركات من الشروع في التحول الرقمي بأمان.

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