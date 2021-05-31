الامارات | طقس الغد حار نهاراً ورطب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد حار نهاراً ورطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وحاراً نهاراً ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- ان حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س..و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 19:31 والمد الثاني عند الساعة 04:16 و الجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:36 ..

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:46 والمد الثاني عند الساعة 02:24 و الجزر الأول عند الساعة 21:13 والجزر الثاني عند الساعة 08:49.

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