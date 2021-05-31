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الامارات | "صحة'' توفر جميع جرعات "سينوفارم" و"فايزر" في 60 مركزاً

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الإمارات اليوم - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ودائرة الصحة - أبوظبي اليوم أنه لا يزال بإمكان أفراد المجتمع تلقي جميع جرعات لقاحات سينوفارم وفايزر-بيونتيك في أكثر من 60 مركزاً ومنشأة عبر شبكة "صحة".

يمكن للراغبين تلقي الجرعة الاولى والثانية من لقاحات فايزر-بيونتيك ولقاح سينوفارم أو الجرعة المعززة من لقاح سينوفارم في جميع مراكز "صحة".

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على 80050 أو زيارة https://www.seha.ae/ar/covid-landing-ar/

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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