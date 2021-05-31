الامارات | «بيت الخير» تنفق 60.3 مليون درهم ضمن «وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الخير» تنفق 60.3 مليون درهم ضمن «وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نائب رئيس مجلس إدارة «بيت الخير»، رئيس اللجنة التنفيذية في المجلس خليفة جمعة النابودة، أن حملة «وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ» لعام (1442- 2021)، أنفقت خلال شهر رمضان 60 مليوناً و373 ألفاً و224 درهماً، استفاد منها 950 ألفاً و917 فرداً وأسرة من الحالات المسجلة في الجمعية، والآلاف من المستحقين وأكثر الناس حاجة.

وأكد النابودة أن الحملة وفت بالتزاماتها نحو الأسر والحالات المستفيدة في موعدها، فبدأت بتوزيع المير الرمضاني على المستحقين مباشرة عبر المولات والمؤسسات التجارية المتعاونة والمعتمدة في مختلف الإمارات، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 5208 أسرة، وبلغت قيمة الصرف على هذا المشروع ثمانية ملايين و327 ألفاً و600 درهم، حيث تم تزويد المولات والجمعيات التعاونية المعتمدة بكشوف موثقة بأسماء المخولين أو المخولات بالاستلام باسم كل أسرة في كل إمارة من إمارات الدولة، بحيث تم استلام المير المقرر بموجب هوية الإمارات، بالقيمة المقررة، والتي تكفي احتياجات إفطار الأسرة.

وأضاف أن الجمعية نفذت مشروعها «إفطار صائم» الموجه لتأمين وجبات الإفطار الطازجة والساخنة للعمال المقيمين الذين يساهمون في بناء الوطن، وغيرهم من العزاب وعابري السبيل، حيث بلغ عدد الوجبات المقدمة 938 ألفاً و130 وجبة إفطار، بقيمة إجمالية بلغت سبعة ملايين و505 آلاف و40 درهماً، حيث قام فريق «بيت الخير» الميداني بتوزيع الوجبات على المستحقين في أماكنهم في أكثر من 59 نقطة توزيع، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في كل إمارة، وفق إجراءات الصحة والسلامة، عبر مركبات مجهزة لهذا الغرض، بما يضمن وصول الوجبات بأعلى معايير السلامة تجنباً للوباء، وتم تحضير هذه الكمية من الوجبات بالتعاون مع 55 مطعماً، وفق المواصفات المعتمدة للوجبات الاجتماعية.

وتابع: «تم اختتام المشاريع الرمضانية بتوزيع زكاة الفطر في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، لتتمكن الأسر المستفيدة من الاستعداد لعيد الفطر، حيث بلغت قيمة زكاة الفطر الموزعة على الأسر مليوناً و401 ألف و877 درهماً، منها 550 أسرة مسجلة، وحرصاً منها على إسعاد أبناء الأسر في العيد وزعت الجمعية مبالغ نقدية على أبناء الأسر بقيمة أربعة ملايين و118 ألف درهم، استفادت منها 1102 أسرة».

ونوه النابودة بأن مشاريع الجمعية الأساسية استمرت بعطائها خلال الحملة كالمعتاد، حيث أنفق برنامج «أمان» خلال الحملة 16 مليوناً و179 ألفاً و600 درهم كمساعدات نقدية، قدمت شهرياً للأسر المتعففة وأسر الأيتام وأسر أصحاب الهمم خلال الحملة، والتي بلغ عددها 3175 أسرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الغذائي الشهري عبر البطاقات الشهرية، والذي بلغت قيمته مليونين و145 ألفاً و500 درهم.

وأكد أن الجمعية استجابت خلال الحملة عبر موقعها الإلكتروني لآلاف الطلبات للمساعدة الطارئة، حيث بلغ مجموع ما وزع عليها لفك كربتها 17 مليوناً و347 ألفاً و857 درهماً، استفادت منها 1214 أسرة وحالة.

وأشار إلى مساهمة الجمعية في مساعدة عدد من المواطنين الغارمين، حيث ساهمت في تحرير ستة من السجناء، الذين حبستهم ذممهم المالية عن أهلهم وأسرهم، فسددت عنهم «بيت الخير» مليوناً و95 ألف درهم، وكانت سبباً في خروجهم لينعموا بالعيد مع أبنائهم وبناتهم وذويهم، إضافة إلى المبادرات والمساعدات الأخرى التي بلغت قيمتها مليونين و252 ألفاً و750 درهماً، وزعت كمواد عينية تعزز حياة الأسر المعيشية، واستفادت منها 1140 أسرة.

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