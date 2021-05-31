هل تنطبق عليك اشتراطات التقديم على قرض مسكن جاهز؟

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن الباب مفتوح أمام المواطنين، والذين تنطبق عليهم الشروط، التقديم للحصول على قرض مسكن جاهز في مشروع المغيرة السكني في مدينة المرفأ.وبشأن شروط التقديم على قرض شراء مسكن جاهز، أوضحت الهيئة، أنه يمكن للمواطن الحصول على قرض شراء مسكن جاهز بحسب ملاءته المالية، على أن يرهن المسكن الممول بقرض الشراء رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لحساب القرض لصالح الهيئة أو الجهة التي تحددها، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة. وأفادت هيئة أبوظبي للإسكان أن كافة الشروط الخاصة بتقديم قرض شراء مسكن جاهز موضحة في موقعها الإلكتروني.

وأوضحت لـ «الاتحاد» أن التقديم على قرض شراء مسكن جاهز يتطلب تقديم بطاقة الهوية، علماً أنه سوف يتم الحصول على كل البيانات الخاصة بمقدم الطلب من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة. ويعتبر مشروع المغيرة السكني من مشاريع إسكان المواطنين الكبيرة، فهو يمتد على مساحة 206 هكتارات، ويضم 410 فيلل سكنية للمواطنين بتكلفة تبلغ مليار و264 مليون درهم، وتم إنجازه وفق معايير «الحي الإماراتي» الهادفة إلى إقامة مجتمعات إسكانية متكاملة بطابع عمراني يعكس الهوية والتراث الإماراتيين. ويطابق المشروع معايير دليل المجتمعات السكنية الصادر من الهيئة بنسبة 99%، ويتكون المشروع من 410 مساكن للمواطنين، حيث تبلغ مساحة كل قسيمة 1080 متراً مربعاً وتبلغ مساحة المسكن 543 متراً مربعاً، وتتألف من 5 غرف ومجلس للرجال، ومجلس للنساء، وصالة للطعام وغرفتين للمعيشة العائلية، ومطبخ، ومخزن، وغرفة لغسيل الملابس، وغرفة المساعدة، وسكن للسائق، وغيرها من المرافق، كما يتضمن المشروع عدد 4 مساجد، عدد 1 مصلى يتسع لـ 1200 مصلي، و3 مساجد يتسع كل منها لـ 350 مصلي ومجمعات تجارية تتضمن 30 محلاً تجارياً موزعه في المشروع و13 حديقة ومرافق شاطئيه و4 حمامات عامة على الشاطئ، بالإضافة إلى تنفيذ 13 محطة كهرباء تخدم المشروع.