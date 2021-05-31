تأثير الوباء على الآراء الاجتماعية والوظيفية والعقلية لجيل "زد"

كشفت بيرسون، شركة التعليم الرائدة في العالم، عن الإصدار الأول لسلسلة نتائج استبيان المتعلّمين العالمي لعام 2021، وهو دراسة تحليلية تستقصي أثر الوباء على ما تعلمه طلبة الجامعات في قاعات المحاضرات وخارجها منذ ظهور وباء كوفيد-19. على مدار العام الماضي، واجه الطلبة على مستوى العالم عقبات لا حصر لها في تعليمهم. تكشف هذه الدراسة كيف اكتسب التعلّم أشكالًا جديدة على مستوى العالم بالنسبة لجيل زد، وذلك بسبب تغير وجهات النظر المجتمعية والمهنية والصحة العقلية على المدى الطويل. كما تتناول الدراسة ذاتها ما اكتسبه جيل زد نتيجة لهذا التحول التعليمي وتأثير ذلك على خططهم المستقبلية.

وبهذه المناسبة، علّق السيد ميكي ريفينو، المؤسس المشارك لأكاديمية بيرسون كونيكشنز، قائلًا: "أظهرت نتائج استبيان المتعلّمين العالمي لهذا العام أنه رغم المصاعب التي واجهها الطلبة حول العالم بسبب التغييرات المستجدة في طرق التعلم والتعليم، إلا أنهم اكتسبوا مهارات حياتية، اجتماعية وتعليمية فتحت أعينهم على أهمية الاستمرار بالمثابرة، وأن الأزمات تنطوي على بوادر الانفراج، وتشكّل لديهم حافز لإعادة تقييم مساراتهم المستقبلية بناءً على تلك المهارات الجديدة. إنه شيء ملهم حقًا أن نشهد مرونة جيل زد على الرغم من الصعوبات التي تسبب بها الوباء، وتصميمهم على التقدم والنجاح وعدم السماح للوباء من إعاقتهم من التعلّم والتقدّم."

زيادة التعاطف يعزز من ارتفاع الحس بالمسؤولية المدنية

يُعرف جيل زد بنشاطهم السياسي القوي. يكشف هذا الاستبيان أن جيل زد تعلم التعاطف خلال الوباء واكتسب تقديراً جديداً لما يعانيه الآخرون. ونظرًا لأن أنشطة الطلبة في جميع أنحاء العالم انتقلت إلى العالم الافتراضي بصورة كبيرة، نمى لديهم اهتمام متزايد بالقضايا الاجتماعية أو المدنية، مثل المساواة العرقية والتعليم والرعاية الصحية.

أفاد 67٪ من طلبة الجامعات عن اكتساب اهتمام متزايد بالقضايا الاجتماعية أو المدنية، بينما أفاد 85٪ منهم أنهم اكتسبوا تقديراً جديداً لمعاناة الآخرين.

أفاد 63٪ من طلبة الجامعات عن اهتمام متزايد بالمساواة العرقية، و 53٪ بالمساواة في التعليم، و 52٪ بالمساواة في الرعاية الصحية.

أفاد 87٪ من طلبة الجامعات عن اعتقادهم أن الوصول إلى الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان، و 92٪ أنه يجب على الحكومات بذل المزيد من الجهد لتوفير الإنترنت.



الوعي المجتمعي يشجع تكوين وجهات نظر جديدة حول الحياة والوظائف

اكتسب جيل زد بعض وجهات النظر الجديدة حول مساراتهم المهنية، ونمت لديهم روح ريادية واعية، وبدأو يفكرون بالمبادرة لمساعدة الصناعات التي تأثرت بشكل خاص بالوباء.

أعاد 56٪ من طلبة الجامعات النظر في مسار حياتهم المهنية.

بدأ 45٪ من طلبة الجامعات التفكير في مهنة في مجال الرعاية الصحية والعلوم بسبب الوباء.

يرغب 53٪ من طلبة الجامعات بأن يصبحوا رواد أعمال وتأسيس شركاتهم الخاصة.

تولّد شعور جديد لدى 72٪ من طلبة الجامعات بضرورة استكمال تعليمهم.



الصحة العقلية تتربع على قائمة الأولويات وسط تصاعد القلق الناجم عن القضايا الصحية وقضايا الاختلاف والتنوّع

رغم أن الوباء شكّل عبئًا معنويًا على طلبة الجامعات، إلا أنهم يرون أنهم أفضل وأقوى الآن بفضل التحفيز الذاتي والقدرة على التكيف والمهارات الشخصية الجديدة التي اكتسبوها.

أفاد 70٪ من طلبة الجامعات أن تعطيل تعليمهم كان مصدر توتر وقلق لهم وتسبب في مشاكل في الصحة العقلية ومصاعب مالية.

قال 80٪ من طلبة الجامعات إن جيلهم سيصبح أكثر مرونة بسبب انفتاحهم على التنوع والاختلاف خلال الوباء.

أفاد 7 من كل 10 الطلبة الجامعيين أنهم اكتسبوا نضجًا عقليًا ومعنويًا كأشخاص، مع اعتبار التحفيز الذاتي والقدرة على التكيف والمرونة النفسية والعاطفية من أهم المهارات المكتسبة.

أفاد 66٪ من طلبة الجامعات أنهم طوروا هوايات جديدة أثناء الوباء من خلال القراءة والألعاب والطهي.

