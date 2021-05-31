أسبوع «إماراتي- هولندي» بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

انطلق أمس الأسبوع الإماراتي- الهولندي الذي تستضيفه كل من دولة الإمارات ومملكة هولندا في الفترة من 30 مايو الجاري حتى 5 يونيو المقبل.

تأتي استضافة هذا الأسبوع بمناسبة احتفال البلدين بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، فضلاً عن الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات. وقال عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة: «إن إقامة الأسبوع الإماراتي- الهولندي الذي يجمع كبار المسؤولين من الحكومة والمجتمع في دولة الإمارات ومملكة هولندا، يعكس رغبتنا القوية في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.. فمنذ نحو نصف قرن، عملت دولة الإمارات ومملكة هولندا على توطيد العلاقات وستمكننا أنشطة الأسبوع الإماراتي- الهولندي من مواصلة تعزيز هذه الصداقة».

من جهتها، قالت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفير الدولة لدى المملكة الهولندية: «ثمة الكثير من مجالات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة هولندا، فشعبا البلدين يقدران عالياً التبادل الثقافي والتعليمي والسياحي.. وعلى المستوى الحكومي، عملت دولة الإمارات ومملكة هولندا معاً في أوقات الأزمات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتعزيز الابتكار العلمي من أجل دعم مجتمعاتنا.. إنه لشرف حقيقي لنا اليوم أن نستكشف مجالات إضافية للتعاون الإماراتي الهولندي، ونتطلع إلى استضافة المزيد من الفعاليات المشابهة في الأسبوع الإماراتي الهولندي في المستقبل».

من جانبه قال ألويسيس سوهانس أدريانس أمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة: «تعرب سفارة مملكة هولندا في الإمارات العربية المتحدة عن امتنانها لهذه الفرصة الرائعة لتسليط الضوء على عمق العلاقة التي تربط بين بلدينا.. يغطي الأسبوع الإماراتي الهولندي قضايا مثل إنتاج الغذاء، وكفاءة الطاقة، والفنون، والعلوم، وريادة الأعمال، وتمكين المرأة، والتجارة، وهو منصة لتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.. لا يسعني إلا أن أعبر عن سروري لرؤية المزيد من المشاركة الشبابية ومناقشة العديد من الموضوعات المهمة في هذا الأسبوع، وأتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً لبلدينا».