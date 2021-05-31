الإمارات أول دولة تعتمد دواءً جديداً ضد «كورونا» بعد تصديق هيئة أميركية عليه

الإمارات

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال لـ«كوفيد - 19» أنتجته شركة «GSK» العالمية لتغدو بذلك دولة الإمارات الأولى عالمياً في استخدام هذا الدواء بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية «FDA» على الاستخدام الطارئ له.

وسيسهم هذا الدواء في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» بنسبة تصل إلى 85 بالمائة عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

ومنحت دولة الإمارات الاستخدام الطارئ لدواء «Sotrovimab- VIR-7831» الذي يعتمد على «الأجسام المضادة أحادية النسيلة» لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر والذين يواجهون خطراً كبيراً للإصابة بأعراض «كوفيد - 19» الحادة والدخول إلى المستشفى جرّاء تداعيات المرض.

وأوضح معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن هذا الإنجاز النوعي يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ ريادتها وأسبقيتها في الاستجابة الفعالة للجائحة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج بما يسهم بشكل كبير في تسريع تعافي المرضى، وتقليل مدة البقاء في العناية المركزة، وخفض الوفيات، بالإضافة إلى مواصلة إجراء الفحوص، وتوفير اللقاحات ضمن صدارة دول العالم في التعامل بكفاءة مع جائحة «كوفيد - 19».

وأضاف معاليه، أن هذا الإنجاز يعتبر ثمرة حرص القيادة الرشيدة على تسخير أفضل الإمكانات والموارد وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على المستويات كافة، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاع الصحي في الدولة والمؤسسات البحثية العالمية والقطاع الخاص الطبي والدوائي والاعتماد على العلوم والابتكار.

وقال معاليه: «لعل هذا يعتبر أحد الدروس المستفادة من جائحة (كوفيد - 19) التي أثبتت دولة الإمارات نجاحها في مواجهة أكبر أزمة صحية في التاريخ الحديث؛ لأن اكتشاف الحلول المبتكرة والعلاجات من أجل تقديم رعاية صحية متميزة وفعالة خاصة خلال انتشار الأوبئة يمكن أن يساعد الحكومات على مواجهة الأزمات الصحية بصورة أكثر فعالية ونجاعة».

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن دولة الإمارات عملت بكل عزيمة منذ الأيام الأولى للجائحة على أن تكون جزءاً فاعلاً في الجهود العالمية غير المسبوقة للبحث وتطوير اختبارات ولقاحات وأدوية جديدة. كما تعمل على أن تكون الدولة الأولى في اعتماد وترخيص وإطلاق أحدث التقنيات لحماية صحة المجتمع. وترتكز استراتيجية الوزارة على تبني تقنيات جديدة واعدة، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس «كوفيد - 19».

وقال، إن الوزارة عززت شراكتها مع شركة «GSK» الرائدة عالمياً في الصناعات الدوائية ضمن حرصها على ضمان الوصول المبكر للأدوية الحديثة المبتكرة من الترخيص والشحنات إلى التدريب والمبادئ التوجيهية للأطباء حول الاستخدام المناسب، وكيفية توجيه المرضى إلى المنشآت التي سيتوفر فيها الدواء الجديد.

وأشار الدكتور العلماء إلى أن «دولة الإمارات سباقة في تسجيل الأدوية المبتكرة عالمياً وفق آلية مستحدثة تم تخصيصها لتقييم واعتماد الأدوية الحاصلة على صفة الريادة أو الأولى من نوعها في العالم ضمن المسار السريع المستعجل للتقييم والتسجيل الدوائي، منوهاً بأن إجازة هذا الدواء المبتكر يأتي تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.

يأتي اختيار شركة «GSK» المبتكرة لدواء «Sotrovimab- VIR-7831» لدولة الإمارات كأول دولة في العالم لترخيص وتوريد الشحنات الأولى من الدواء الجديد لـ«كوفيد-19» بناءً على الشراكة الاستراتيجية الراسخة منذ مدة طويلة وانطلاقاً من الثقة في مكانة الإمارات العالمية، والرؤية الواضحة لقيادة الدولة وإيمانها بأن الوصول لحل جذري للجائحة يأتى من خلال تضامن وتعاون دولي واسعين، إضافة إلى جودة وكفاءة المنظومة الصحية وقدراتها اللوجستية وبنيتها التحتية الرائدة عالمياً. فإجازة دواء جديد أثبتت الدراسات فعاليته في علاج الفيروس المتحور والطفرات المستجدة منه، ويساعد في تسريع شفاء المصابين وتقليل الوفيات بين مرضى «كوفيد - 19» يمثل تطوراً إيجابياً في المعركة المستمرة ضد الفيروس بالتزامن مع التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في توفير اللقاحات والعلاجات وما يدل على تلك النتائج الإيجابية التي وصلنا لها اليوم ارتفاع حالات الشفاء والانخفاض الكبير أيضاً في نسبة الوفيات.

وقالت جيزيم أكالين العضو المنتدب نائب رئيس شركة «GSK» لمنطقة الخليج العربي: «نعمل في شراكة وثيقة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان توفر الأدوية واللقاحات المبتكرة للمرضى الذين يحتاجون إليها، وهي مهمة اكتسبت إلحاحاً جديداً أثناء الوباء، وذلك في إطار التزام الشركة بتقديم أفضل التطورات العلمية للمرضى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي».