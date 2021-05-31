لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي تطلق برنامج «زمالة عام الخمسين»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات أمس عن انطلاق برنامج «زمالة عام الخمسين» وبدء تلقي طلبات المشاركة من المواطنين والمقيمين في الدولة ويستمر البرنامج لمدة 11 شهرًا بدءاً من يونيو المقبل حتى أبريل 2022. يهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل مميزة للشباب في عدد من التخصصات تشمل إدارة المشاريع والتصميم والاتصال وسيتسنى للمرشحين العمل عن قرب مع فريق عمل عام الخمسين والشركاء لمنحهم فرصة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في واحد من خمسة مجالات رئيسة.

ففي مجال «إدارة المشاريع».. ينبغي للمرشح أن يتصف بقدرة على وضع حلول استباقية للمشكلات وأن يكون موهوباً للقيام بمهام متعددة ولديه صفات قائد الفريق وقادر على الإشراف على المشروع وإدارته من خلال تصميم الأدوات والهياكل التي تؤدي إلى نجاح فريق العمل. وفي مجال «إدارة الشراكات» يكون الدور مناسباً لمسؤول تواصل موهوب يمكنه المشاركة والتأثير وإلهام العمل مع مجموعة كبيرة من الشركاء الرئيسين. أما في مجال «التصميم» فيكون على مسؤولي التواصل البصري التقدم لهذا الدور لإتاحة الفرصة للعمل مع فرق متعددة الوظائف والشركاء الاستراتيجيين لإيجاد حلول التصميم المبتكرة والإبداعية.

وفي مجال «السرد القصصي» يتقدم رواة القصص المتحمسون لهذه الفرصة الجذابة للعمل مع العديد من المبدعين حول حكاية الإمارات من منظور مسيرات وتجارب البشر في الدولة عبر منصات مختلفة. أما في مجال «العلاقات العامة والاتصال» فتتاح فرصة زمالة في مجال العلاقات العامة والاتصال لصناع المحتوى المبدعين والمتعاونين الذين يمكنهم تطوير المحتوى وتعديله والعمل على استمراريته عبر مجموعة متنوعة من القنوات لبرامج رفيعة المستوى.

ويتوفر عبر الرابط https://uaeyearof.ae/fellowship وصف تفصيلي لكافة المناصب ومتطلبات التقديم لكل منها.. وعلى المتقدمين المهتمين التقدم من خلال الموقع الإلكتروني بحلول 7 يونيو المقبل وستراجع لجنة الاختيار جميع الطلبات، وتخطر الزملاء المختارين عبر البريد الإلكتروني. ويأتي البرنامج ضمن العديد من المبادرات المخطط لها والتي يتم إطلاقها لإشراك الشباب في احتفالات دولة الإمارات بمسيرتها الرائعة عبر خمسين عامًا الماضية واستعداداتها لرحلة نمو وتحول فاعل مقبلة.