3 برامج نوعية لتأهيل الطلبة لـ «الفضاء»

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت وكالة الإمارات للفضاء 3 برامج نوعية للطلبة في دولة الإمارات، بهدف تأهيل وتدريب وصقل مهارات الكوادر الوطنية الشابة القادرة على قيادة المشاريع والمهمات الفضائية المختلفة خلال السنوات المقبلة، بما يدعم استدامة برنامج الفضاء الوطني واستمرارية تحقيقه لأهدافه المتوقعة.

وتشمل البرامج، برنامج رعاية الطلبة المتميزين من مواطني الدولة سواء في التخصصات العلمية ذات الارتباط بعلوم الفضاء في جامعات الدولة أو خارجها، حيث يصل عدد الطلبة حالياً إلى نحو 50 طالباً ضمن البرنامج التعليمي، والذي يستهدف تأسيس بنية تعليمية وعلمية متكاملة، وذلك من خلال إعداد وتنمية وتأهيل الكوادر الوطنية لتشجيعهم على العمل في قطاع الفضاء في الدولة بما يتناسب مع احتياجات القطاع الفضائي الوطني، حيث تقوم الوكالة باستقطاب الطلاب المتميزين من مواطني الدولة لتحصيل الدرجات العلمية في مجال الفضاء داخل وخارج الدولة، ويسعى البرنامج إلى رعاية المواهب الناشئة وتطوير مهارات الطلبة والمعلمين وتنميتهم في مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات.

ويتمثل البرنامج الثاني في إطلاق التحديات والمنافسات الفضائية حول الظواهر العلمية الأكثر تعقيداً، والتي يتم نشرها من خلال بوابة الابتكار في وكالة الإمارات للفضاء، والتي تُعد منصة لاستقطاب الأفكار المبتكرة من العامة، بمن فيهم المجتمع العلمي لتحديات تواجه قطاع الفضاء ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث تساهم البوابة في إطلاق تحديات متنوعة تسمح لزوارها المشاركة من خلال طرح أفكار وحلول مبتكرة من شأنها حل المشاكل المعقدة وتصميم تجارب فريدة من نوعها، للأفراد والمجموعات من مختلف الفئات العمرية لتقديم أفكارهم وفرصة تطويرها إلى مشاريع فضائية مستقبلية بالتعاون مع وكالات الفضاء العالمية. ويتمثل البرنامج الثالث، في تعزيز الوعي بالقطاع الفضائي، من خلال عقد المحاضرات والندوات الافتراضية وتضمين المنجزات الفضائية ضمن المناهج التعليمية لبعض المراحل الدراسية، بما يعزز معرفة الناشئة بأهداف برنامج الإمارات الفضائي وطموحاته المستقبلية وأهم المنجزات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية، مثل تسليط الضوء على مهمة مسبار الأول ورحلة رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، وملامح عن أهم المشاريع التي تعمل عليها الدولة خلال الفترة الراهنة والتي تتطلب جيلاً متسلحاً بالعلم والمعرفة.