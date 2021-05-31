دعوة الطلاب للتمرن على الممارسات الابتكارية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

دعا المعلم خالد خليل الحوسني، الطلاب المشاركين في الدورة الثالثة من معرض التخصصات الأكاديمية، التي تنظمها مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب افتراضياً في الفترة بين 29 مايو الجاري و3 يونيو المقبل، إلى التمرن على الممارسات الابتكارية من خلال التفكير خارج الصندوق بإطلاق العنان للعقل للخروج عن المألوف عبر اختبار كل فكرة مهما كانت غريبة وقبول التحديات ومحاولة تحويلها إلى فرص.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى التي نظمتها مكتبة خورفكان يوم أمس الأول، وقدمها الحوسني تحت عنوان «الابتكار والتفكير» وذلك عبر منصة التواصل المرئي «زووم» خلال الفترة الصباحية من فعاليات المعرض، بمشاركة طلاب المرحلة الثانوية والراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والراغبين بالدراسة في دولة الإمارات.

وفي ختام الجلسة، عرض الحوسني خطوات إعداد المشاريع الابتكارية والتي تبدأ بجلسة للعصف الذهني ثم البحث عن جميع المعلومات والدراسات التي تتعلق بالفكرة المطروحة ووضع بطاقة للمشروع ومتابع الملاحظات وتسجيلها لتبدأ بعدها عملية التطوير، وقدم أنموذجاً عملياً لهذه الخطوات من خلال عرض مشروع «كهرونفايات» الابتكاري البيئي الذي نفذ في مركز الابتكار التابع لمدرسة خليل بن أحمد. يذكر أن المعرض يستهدف زيادة معارف الطلاب المشاركين بالتخصصات الأكاديمية المتوافرة، والمهارات والوظائف المرتبطة بها، وذلك بمشاركة 13 جامعة وكلية ومعهداً في دولة الإمارات تسهم في الإجابة عن التساؤلات حول مختلف التخصصات وطبيعة العمل بها مستقبلاً.