عملية شراء طائرات إف 35 في مسارها الصحيح

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال مسؤول إماراتي لصحيفة «ذا ناشيونال»: إنه مع استمرار الإمارات والولايات المتحدة في المحادثات حول الانتهاء من استحواذ الإمارات على طائرات إف 35، فإن عملية البيع لا تزال في المسار الصحيح حيث يعمل المسؤولون من كلا البلدين عن كثب لتأكيد تفاصيل الشراء، والتي من بينها ضمان التدابير المتفق عليها بشكل متبادل لحماية التكنولوجيا المتقدمة.

وأشارت الصحيفة إلى إنه خلال اجتماعات بأبوظبي في وقت سابق من هذا الشهر، تقدم المسؤولون الإماراتيون والأميركيون في المناقشات حول مختلف المبادرات الأمنية والدبلوماسية، بما في ذلك طائرات إف 35، ولا سيما بشأن المتطلبات الفنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الولايات المتحدة هي الشريك الذي اختارته دولة الإمارات، في ما يتعلق بالأمن والتجارة وتعزيز آفاق التعاون. وتعد طائرات إف- 35 الأميركية الصنع من المقاتلات الأحدث طرازاً والأهم التي تسعى دولة الإمارات إلى امتلاكها، كونها توفر مجموعة كاملة من احتياجات القوات الجوية الإماراتية، بما في ذلك السرعة العالية وتقنية التخفي والقدرة الفائقة على المناورة واستخدام أحدث التقنيات في مجال الطيران.

وأيد المسؤولون والقادة العسكريون الأميركيون بشدة دولة الإمارات كشريك موثوق به وقادر على النهوض بالأولويات الأمنية المشتركة في المنطقة. حيث جدد الجنرال كينيث اف ماكنزي جونيور قائد القيادة المركزية الأميركية التأكيد على هذه الثقة خلال تصريحات أدلى بها الشهر الماضي، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب.

ونقلت «ذا ناشيونال» عن مسؤول إماراتي، قوله: «إنه منذ أكثر من 20 عاماً، وضعت الولايات المتحدة ثقتها في دولة الإمارات لشراء وتشغيل طائرات إف-16 وأنظمة «باتريوت» و«ثاد» والعديد من أنظمة الدفاع أميركية الصنع الأكثر تقدماً، ولجأت دولة الإمارات إلى دول أخرى لشراء معدات محددة للدفاع، أو معدات أخرى ضرورية، في حال تعذر توفرها من الولايات المتحدة».

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أنه: «لم يصدر عن دولة الإمارات أنها قامت بنقل استخدام التكنولوجيا الأميركية لأي خصم كان، وأن ثقة الولايات المتحدة في دولة الإمارات واضحة حيث تعتبر قاعدة الظفرة الجوية مقراً لمقاتلات إف-35 التابعة للجيش الأميركي فضلاً عن كافة التقنيات الأخرى التي يستخدمها سلاح الجو الأميركي».

تتشارك الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في مخاوفهما، وقد استثمرت دولة الإمارات موارد كبيرة لحماية التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة الحيوية من الخصوم والمنافسين. وقد أظهرت آخر عمليات اختراق ضخمة، ولا سيما عملية القرصنة الكبيرة التي تعرضت لها البنية التحتية للطاقة الأميركية، الحاجة الملحة إلى تعزيز الدفاعات السيبرانية وغيرها من وسائل الحماية.

وصرحت هند العتيبة مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «إنها أكثر بكثير من مجرد صفقة بيع معدات عسكرية لشريك، بل إنها للنهوض بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما أنها تمكّن دولة الإمارات من تحمل المزيد من الأعباء في المنطقة لتحقيق الأمن المشترك. وفي هذا السياق، نحتاج إلى التأكد من أن صفقة إف- 35 الإماراتية تلبي احتياجاتنا».

وأضاف المسؤول الإماراتي أن: «المفاوضات تستمر مع الجانب الأميركي بشأن الاحتياجات التقنية لدولة الإمارات، ومن الضروري أن تتم تلبية هذه المطالب التقنية لإتمام الصفقة»، وأشار إلى أن دفاعات دولة الإمارات تعتمد على مجموعة من الأنظمة والتقنيات، ولا تقتصر على طائرة أو نظام واحد، فطبيعة الحرب والنزاعات في تطور مستمر. ومع تقدمنا في المناقشات مع الولايات المتحدة، فإن صفقة طائرات إف- 35 ستسمح لدولة الإمارات بالاستعداد لمواجهة التهديدات الجديدة والمتغيرة».